Tides of Annihilation : Jennifer English ne doublera plus l’héroïne du jeu en raison de soucis de santé, le rôle a été réattribué

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L’une des raisons pour lesquelles Tides of Annihilation avait fait un peu de bruit lors de son annonce, c’est la présence de Jennifer English au doublage de la protagoniste Gwendolyn. Célèbre depuis son rôle de princesse préférée de Dieu Shadowheart dans Baldur’s Gate 3, elle a aussi vu sa popularité grimper en flèche suite à la sortie de Clair Obscur: Expedition 33, qui lui a permis de gagner un trophée des Game Awards pour son rôle de Maelle. Un sacré CV qui lui permettait d’apporter un peu de lumière sur le jeu d’Eclipse Glow Games, du moins jusqu’à aujourd’hui.

Tides of Annihilation // Source : Eclipse Glow Games

Une remplaçante a déjà été trouvée

Vous n’entendrez donc pas la voix de Jennifer English dans Tides of Annihilation. Celle qui devait interpréter le rôle principal du jeu a préféré se retirer, le studio précisant que l’actrice rencontrait des problèmes de santé qui l’empêchaient de continuer :

« Début juin, Jennifer nous a informés qu’elle ne serait plus en mesure de poursuivre dans ce rôle. Bien que nous ayons été, bien sûr, attristés par sa décision, nous avons pleinement compris et respecté le choix de Jennifer de prioriser son bien-être. Nous lui sommes également profondément reconnaissants pour le soin et la responsabilité qu’elle a démontrés tout au long de ce processus. […] Nous souhaitons également remercier Jennifer pour tout ce qu’elle a apporté au personnage et au projet. Sa performance a insufflé profondeur, force, vulnérabilité et cœur au rôle. Nous avons vraiment apprécié ce voyage ensemble, et nous souhaitons à Jennifer tout le meilleur, et surtout, une bonne santé et du bonheur dans ce qui l’attend ensuite. »

Néanmoins, elle reste malgré tout attachée au projet en tant que consultante et a activement participé à la recherche de sa remplaçante, qui a été trouvée, même si son nom est encore inconnu :

« Pendant cette transition, Jennifer est restée incroyablement solidaire et, avec d’autres membres de notre distribution vocale, nous a aidés à identifier et à contacter des artistes talentueux capables de porter Gwendolyn plus loin tout en restant fidèles au personnage. Grâce au soutien et à la recommandation de Jennifer, ainsi qu’aux suggestions d’autres membres de notre distribution vocale, nous avons eu la chance de trouver une artiste incroyablement talentueuse pour porter Gwendolyn plus loin. Son travail récent dans les jeux vidéo a laissé une forte impression sur Jennifer et notre équipe – non seulement pour la performance elle-même, mais pour le soin et la dévotion remarquables qu’elle a manifestés dans sa compréhension du personnage – et nous sommes impatients que les joueurs découvrent son interprétation de Gwendolyn. »

Il s’agit visiblement d’une actrice expérimentée, dont on découvrira l’identité lors de la Gamescom, puisqu’elle a enregistré les lignes nécessaires pour la version anglaise de la démo qui sera présentée sur le salon allemand. On espère maintenant que Jennifer English pourra se rétablir rapidement.

Tides of Annihilation est prévu à une date inconnue sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Tides of Annihilation
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Date de sortie : N/C

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