Saber indique que Star Wars KOTOR Remake vise 2028, comme Warhammer 40,000: Space Marine 3 et le jeu John Wick

Sacrée année en perspective

Ce commentaire sur KOTOR, on le doit à Steve Allison, ancien patron de l’Epic Games Store qui vient tout juste de rejoindre Saber Interactive en tant que directeur du développement des affaires. Au départ, l’intéressé répondait à un questionnement sur Reddit (authentifié par IGN) à propos du système économique de Warhammer 40,000: Space Marine 2 et Space Marine 3, qu’une partie de la communauté avait peur de voir être changés suite à la nomination d’Allison à ce poste. Ce dernier a donc voulu se montrer rassurant en indiquant qu’il n’allait pas proposer des modèles plus agressifs.

Tout ça, c’est bien gentil, mais quel est le rapport avec KOTOR nous direz-vous ? Eh bien, dans son message, Allison fait directement mention du jeu en plus du titre John Wick, en indiquant une fenêtre de sortie fixée à 2028 :

« Mon rôle ne consiste pas à tirer un maximum d’argent des produits Saber via ce genre de tactiques. Nous nous préparons à renforcer l’auto-édition, et je suis là pour structurer l’équipe en vue du catalogue prévu pour 2028 (comme ce que j’ai connu à mon arrivée chez Telltale en 2010, qui ne misait pas sur les microtransactions). Ce programme inclut Space Marine [3], John Wick, espérons-le KOTOR remake ainsi que quelques titres encore non annoncés. »

Le nouveau cadre semble en avoir un peu trop dit ici. Space Marine 3 et le jeu John Wick viseraient donc une sortie en 2028, tandis que les choses sont encore un peu trop incertaines pour KOTOR, même si c’est le plan. On n’y croit pas beaucoup, mais cela semble au moins confirmer que les choses avancent un peu sur ce projet.