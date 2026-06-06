Shift Up dévoile les premières images de Stellar Blade: Blood Rain, une suite qui laisse la place à une nouvelle héroine

Pas de plateforme ni de date annoncées

Oubliez EVE pendant un moment, et faites place à Evie. Stellar Blade: Blood Rain se déroulera après les événements du premier jeu (à voir quelle fin sera prise en compte) et semble nous faire découvrir une autre partie de cet univers, probablement ailleurs que sur Terre, dans une cité bien plus grande et vivante que tout ce qu’a proposé le premier jeu. Evie sera visiblement sur les traces d’un mystérieux personnage, et on peut voir que notre nouvelle héroïne n’a rien à envier à EVE pour ce qui est de trucider quelques monstres.

Plutôt que d’utiliser une épée, Evie semble plutôt portée sur la castagne avec des gants spéciaux qui lui procurent une sacrée force. Pour le reste, on semble rester sur la formule Stellar Blade que l’on connait, avec des séquences grandiloquentes, une héroïne à la combinaison moulante et de l’action à gogo. Pour en voir davantage, il faudra cependant encore attendre un peu de temps, étant donné que le projet est au début de son développement :

« Stellar Blade: Blood Rain marque le début d’une nouvelle ère pour la franchise d’action-aventure acclamée, développée par l’équipe d’origine. Se déroulant dans le même univers que Stellar Blade, ce nouvel opus poursuit l’histoire au-delà des événements du premier jeu, introduisant une nouvelle protagoniste, Evie, et explorant un univers inédit. Bien que le projet soit encore à ses débuts, SHIFT UP a réalisé des progrès considérables et se réjouit de partager davantage d’informations dès que possible. L’équipe s’attache à développer l’action stylisée, le réalisme de l’univers et les éléments clés qui ont fait le succès de Stellar Blade, tout en faisant évoluer cet univers de manière ambitieuse. »

Pas encore de période de sortie pour cet épisode, ni même de plateformes, même si on peut supposer qu’il arrivera au moins sur PC et PS5. Pour rappel, ce projet est autoédité par Shift Up, contrairement au premier Stellar Blade qui bénéficiait du support de PlayStation.