Shift Up dévoile les premières images de Stellar Blade: Blood Rain, une suite qui laisse la place à une nouvelle héroine

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

Le succès du premier Stellar Blade a sans doute bousculé pas mal de plans chez Shift Up. Le studio s’est vite mis en tête de surfer sur la popularité de la licence en annonçant une suite, et ce malgré le développement de Project Witches en parallèle. On découvre donc Stellar Blade: Blood Rain, une suite qui se déroule bien dans le même univers, mais qui nous présente un nouveau visage.

Stellar Blade: Blood Rain

Pas de plateforme ni de date annoncées

Oubliez EVE pendant un moment, et faites place à Evie. Stellar Blade: Blood Rain se déroulera après les événements du premier jeu (à voir quelle fin sera prise en compte) et semble nous faire découvrir une autre partie de cet univers, probablement ailleurs que sur Terre, dans une cité bien plus grande et vivante que tout ce qu’a proposé le premier jeu. Evie sera visiblement sur les traces d’un mystérieux personnage, et on peut voir que notre nouvelle héroïne n’a rien à envier à EVE pour ce qui est de trucider quelques monstres.

Plutôt que d’utiliser une épée, Evie semble plutôt portée sur la castagne avec des gants spéciaux qui lui procurent une sacrée force. Pour le reste, on semble rester sur la formule Stellar Blade que l’on connait, avec des séquences grandiloquentes, une héroïne à la combinaison moulante et de l’action à gogo. Pour en voir davantage, il faudra cependant encore attendre un peu de temps, étant donné que le projet est au début de son développement :

« Stellar Blade: Blood Rain marque le début d’une nouvelle ère pour la franchise d’action-aventure acclamée, développée par l’équipe d’origine. Se déroulant dans le même univers que Stellar Blade, ce nouvel opus poursuit l’histoire au-delà des événements du premier jeu, introduisant une nouvelle protagoniste, Evie, et explorant un univers inédit. Bien que le projet soit encore à ses débuts, SHIFT UP a réalisé des progrès considérables et se réjouit de partager davantage d’informations dès que possible. L’équipe s’attache à développer l’action stylisée, le réalisme de l’univers et les éléments clés qui ont fait le succès de Stellar Blade, tout en faisant évoluer cet univers de manière ambitieuse. »

Pas encore de période de sortie pour cet épisode, ni même de plateformes, même si on peut supposer qu’il arrivera au moins sur PC et PS5. Pour rappel, ce projet est autoédité par Shift Up, contrairement au premier Stellar Blade qui bénéficiait du support de PlayStation.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

En savoir plus

Sur le même thème

Fortnite : (Re)Vivez l’événement « Ultime Rupture » clôturant la Saison 2 du Chapitre 7 et son rebondissement inattendu

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite

Final Fantasy VII Revelation annoncé et sortira sur toutes les plateformes en simultané, voici tous les détails

pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation annoncé et sortira sur toutes les plateformes en simultané, voici tous les détails

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin change de main et sera développé par Platinum Games

pc ps5 xbox series
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin change de main et sera développé par Platinum Games

1666 Amsterdam : La nouvelle production de Patrice Desilets s’illustre avec un premier trailer de gameplay

pc
1666 Amsterdam : La nouvelle production de Patrice Desilets s’illustre avec un premier trailer de gameplay
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Blood Message sort les armes au Summer Game Fest dans son nouveau trailer d’histoire sanglant
pc
Blood Message
Alien Isolation 2 est bien réel, et se révèle dans un premier trailer angoissant
pc ps5 xbox series
Alien Isolation 2 est bien réel, et se révèle dans un premier trailer angoissant
Bandai Namco annonce Gundam Rogue Orbit qui ressemblerait presque à un Armored Core
pc ps5 xbox series
Bandai Namco annonce Gundam Rogue Orbit qui ressemblerait presque à un Armored Core
Star Wars Zero Company nous plongera au milieu de la Guerre des Clones dès le 27 août
pc ps5 xbox series
Star Wars Zero Company nous plongera au milieu de la Guerre des Clones dès le 27 août
Le MMO Guild Wars 3 est annoncé et aura droit à une bêta dans plus d’un an
pc ps5
Le MMO Guild Wars 3 est annoncé et aura droit à une bêta dans plus d’un an
Fortnite Chapitre 7 Saison 3 montre ses premières images de gameplay avant son lancement ce 6 juin
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite
Resident Evil Veronica confirme qu’il sera le prochain remake de la saga de Capcom et arrivera dès 2027 sur PC et consoles
Resident Evil Veronica confirme qu’il sera le prochain remake de la saga de Capcom et arrivera dès 2027 sur PC et consoles
Le prochain jeu de Fumito Ueda, gen ATLAS, dévoile ses premières images avec un brin de Shadow of the Colossus
pc ps5 xbox series
Le prochain jeu de Fumito Ueda, gen ATLAS, dévoile ses premières images avec un brin de Shadow of the Colossus
Haex, un FPS coopératif de survie avec des extraterrestres, se dévoile pendant la conférence du Summer Game Fest
Haex key art
Paramount unifie les studios Skydance sous la bannière Paramount Games Studio et promet que Marvel 1943: Rise of Hydra est toujours en vie
Paramount unifie les studios Skydance sous la bannière Paramount Games Studio et promet que Marvel 1943: Rise of Hydra est toujours en vie
Summer Game Fest 2026 : Où et quand regarder l’émission ?
Summer Game Fest 2026 : Où et quand regarder l’émission ?
Au Japon, les ventes de la Switch 2 se sont effondrées de 87% d’une semaine à l’autre suite à l’augmentation du prix
switch 2
nintendo switch 2
« Proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP » O5 Interactive nous en dit plus sur Breach Signal
pc ps5 xbox series xbox one
« Proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP » O5 Interactive nous en dit plus sur Breach Signal
Le dernier State of Play enregistre un record en devenant l’édition la plus vue
ps5
Le dernier State of Play enregistre un record en devenant l’édition la plus vue
Malgré sa longue absence, Jurassic Park: Survival est toujours en développement
pc ps5 xbox series
Malgré sa longue absence, Jurassic Park: Survival est toujours en développement
« Pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif » : Asha Sharma laisse planer le doute d’un retour à certaines exclusivités XBOX
xbox series
« Pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif » : Asha Sharma laisse planer le doute d’un retour à certaines exclusivités XBOX
La Steam Machine sera disponible dès cet été, mais Valve évite toujours la question du prix
La Steam Machine sera disponible dès cet été, mais Valve évite toujours la question du prix
Assistez à « Ultime rupture », l’événement de fin de saison de Fortnite Chapitre 7 Saison 2, cette nuit, après la conférence du Summer Game Fest
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
fortnite
Denshattack! aura finalement un train de retard et voit sa sortie être reportée d’un mois
pc ps5 xbox series switch 2
Denshattack! aura finalement un train de retard et voit sa sortie être reportée d’un mois
« Une sorte de rêve de pouvoir s’attaquer à un tel challenge » : Ubisoft Milan répond à nos questions sur le processus créatif derrière Rayman Legends Retold
pc ps5 xbox series switch 2
« Une sorte de rêve de pouvoir s’attaquer à un tel challenge » : Ubisoft Milan répond à nos questions sur le processus créatif derrière Rayman Legends Retold
Le MMO Horizon Steel Frontiers devrait sortir dans la première moitié de l’année 2027
pc ios android
Le MMO Horizon Steel Frontiers devrait sortir dans la première moitié de l’année 2027
La série Devil May Cry est renouvelée pour une troisième et dernière saison sur Netflix
La série Devil May Cry est renouvelée pour une troisième et dernière saison sur Netflix
Seven Deadly Sins Origin : La 1.5 change beaucoup de choses, voici les détails
pc ps5 ios android
Seven Deadly Sins Origin : La 1.5 change beaucoup de choses, voici les détails
Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2