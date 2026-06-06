Alien Isolation 2 est bien réel, et se révèle dans un premier trailer angoissant

En pleine isolation, acte II

C’est donc douze ans plus tard que nous avons enfin des nouvelles d’une suite à Alien Isolation. Le titre sera comme toujours développé par The Creative Assembly qui s’était occupé du premier volet, plutôt bien accueilli par la critique et les joueurs dans son ensemble. Mais au-delà de ça, les informations concernant le soft ne se bousculent pas au portillon.

En dehors du nouveau terrain de jeu que nous a montré ce premier trailer, nous savons au moins la nature du gameplay de cette suite. En effet, selon les développeurs présents sur scène après la présentation de la bande-annonce, Alien Isolation 2 devrait conserver le coeur du gameplay du premier volet. Nous devrons nous attendre à avoir une expérience encore plus authentique mais aussi stressante avec ce xénomorphe qui va nous pourchasser sans relâche.

Alien Isolation 2 n’a pas de date de sortie mais sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.