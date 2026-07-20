Le gacha Wuthering Waves va être adapté en anime par un studio d’animation fondé par Kuro Games

Une diffusion avant celui de Genshin Impact ?

Kruo Games a annoncé ce week-end son ambition d’adapter Wuthering Waves en anime via le studio Kuro Onroad, qui est un studio d’animation maison fondé pour l’occasion. On sait encore peu de choses sur cet anime si ce n’est son titre, Wuthering Waves: Elysium. On ignore s’il adaptera la trame du jeu ou s’il racontera une histoire inédite. On pencherait plutôt sur la deuxième option, étant donné que Kuro Games a précisé que l’anime avait pour but « d’étendre l’univers au-delà du jeu ». Un premier teaser a été diffusé suite à cette annonce.

Le style visuel présenté ici laisse penser que cet anime utilisera la même esthétique que celles des cinématiques du jeu (donc de la 3D), plutôt que d’opter pour des visuels plus typés « animes ». Soit le contraire de la démarche de Genshin Impact, son plus grand rival, qui a l’ambition d’être adapté en anime par le studio ufotable. Un défi qui se relève bien difficile à accomplir étant donné que le projet a été annoncé il y a de cela plus de 3 ans maintenant.

Pas de date de diffusion pour cet anime Wuthering Waves, mais à ce stade, on pourrait parier qu’il sera disponible avant celui de Genshin Impact.