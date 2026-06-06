Bandai Namco annonce Gundam Rogue Orbit qui ressemblerait presque à un Armored Core

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Lorsque l’on nous a annoncé que Bandai Namco travaillait sur un nouveau jeu d’une longue série de science-fiction, il n’a fallu que d’un bout de métal de mecha à l’écran pour que l’on pense à Armored Core. Finalement, FromSoftware a d’autres chats à fouetter en ce moment, c’est pourquoi il s’agissait en réalité d’un nouveau jeu Gundam.

Gundam Rogue Orbit

Le Gundam que personne n’attendait

Gundam Rogue Orbit a finalement peu de choses à voir avec les précédents jeux Gundam, qui empruntaient plutôt l’esthétique des différents animés. Ici, on a droit à un rendu plus « réaliste », avec un Gundam plus terre-à-terre… mais aussi très différent.

On voit ici notre pilote se battre contre des monstres plutôt que d’autres humains, ce qui est finalement assez unique pour la licence (on ne dira pas hors-sujet mais on le pense). Le jeu veut être un nouveau point d’entrée dans la saga pour les néophytes, tout en plaisant aux fans, mais ça, ce n’est pas encore tout à fait gagné.

La première bande-annonce du jeu nous laisse entrevoir peu de gameplay si ce n’est que notre Gundam Helix (rien à voir avec la prochaine console de XBOX) sera équipé d’une grosse épée, et qu’il sera rapide comme l’éclair. Autant dire que les combats au corps-à-corps seront centraux.

Gundam Rogue Orbit est maintenant prévu pour une sortie en 2027, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

En savoir plus

Sur le même thème

Blood Message sort les armes au Summer Game Fest dans son nouveau trailer d’histoire sanglant

pc
Blood Message

Alien Isolation 2 est bien réel, et se révèle dans un premier trailer angoissant

pc ps5 xbox series
Alien Isolation 2 est bien réel, et se révèle dans un premier trailer angoissant

Star Wars Zero Company nous plongera au milieu de la Guerre des Clones dès le 27 août

pc ps5 xbox series
Star Wars Zero Company nous plongera au milieu de la Guerre des Clones dès le 27 août

Le MMO Guild Wars 3 est annoncé et aura droit à une bêta dans plus d’un an

pc ps5
Le MMO Guild Wars 3 est annoncé et aura droit à une bêta dans plus d’un an
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Fortnite Chapitre 7 Saison 3 montre ses premières images de gameplay avant son lancement ce 6 juin
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite
Resident Evil Veronica confirme qu’il sera le prochain remake de la saga de Capcom et arrivera dès 2027 sur PC et consoles
Resident Evil Veronica confirme qu’il sera le prochain remake de la saga de Capcom et arrivera dès 2027 sur PC et consoles
Le prochain jeu de Fumito Ueda, gen ATLAS, dévoile ses premières images avec un brin de Shadow of the Colossus
pc ps5 xbox series
Le prochain jeu de Fumito Ueda, gen ATLAS, dévoile ses premières images avec un brin de Shadow of the Colossus
Haex, un FPS coopératif de survie avec des extraterrestres, se dévoile pendant la conférence du Summer Game Fest
Haex key art
Paramount unifie les studios Skydance sous la bannière Paramount Games Studio et promet que Marvel 1943: Rise of Hydra est toujours en vie
Paramount unifie les studios Skydance sous la bannière Paramount Games Studio et promet que Marvel 1943: Rise of Hydra est toujours en vie
Summer Game Fest 2026 : Où et quand regarder l’émission ?
Summer Game Fest 2026 : Où et quand regarder l’émission ?
Au Japon, les ventes de la Switch 2 se sont effondrées de 87% d’une semaine à l’autre suite à l’augmentation du prix
switch 2
nintendo switch 2
« Proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP » O5 Interactive nous en dit plus sur Breach Signal
pc ps5 xbox series xbox one
« Proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP » O5 Interactive nous en dit plus sur Breach Signal
Le dernier State of Play enregistre un record en devenant l’édition la plus vue
ps5
Le dernier State of Play enregistre un record en devenant l’édition la plus vue
Malgré sa longue absence, Jurassic Park: Survival est toujours en développement
pc ps5 xbox series
Malgré sa longue absence, Jurassic Park: Survival est toujours en développement
« Pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif » : Asha Sharma laisse planer le doute d’un retour à certaines exclusivités XBOX
xbox series
« Pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif » : Asha Sharma laisse planer le doute d’un retour à certaines exclusivités XBOX
La Steam Machine sera disponible dès cet été, mais Valve évite toujours la question du prix
La Steam Machine sera disponible dès cet été, mais Valve évite toujours la question du prix
Assistez à « Ultime rupture », l’événement de fin de saison de Fortnite Chapitre 7 Saison 2, cette nuit, après la conférence du Summer Game Fest
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
fortnite
Denshattack! aura finalement un train de retard et voit sa sortie être reportée d’un mois
pc ps5 xbox series switch 2
Denshattack! aura finalement un train de retard et voit sa sortie être reportée d’un mois
« Une sorte de rêve de pouvoir s’attaquer à un tel challenge » : Ubisoft Milan répond à nos questions sur le processus créatif derrière Rayman Legends Retold
pc ps5 xbox series switch 2
« Une sorte de rêve de pouvoir s’attaquer à un tel challenge » : Ubisoft Milan répond à nos questions sur le processus créatif derrière Rayman Legends Retold
Le MMO Horizon Steel Frontiers devrait sortir dans la première moitié de l’année 2027
pc ios android
Le MMO Horizon Steel Frontiers devrait sortir dans la première moitié de l’année 2027
La série Devil May Cry est renouvelée pour une troisième et dernière saison sur Netflix
La série Devil May Cry est renouvelée pour une troisième et dernière saison sur Netflix
Seven Deadly Sins Origin : La 1.5 change beaucoup de choses, voici les détails
pc ps5 ios android
Seven Deadly Sins Origin : La 1.5 change beaucoup de choses, voici les détails
Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2
Ace Combat 8: Wings of Theve prend son envol dans une longue présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Ace Combat 8: Wings of Theve prend son envol dans une longue présentation de gameplay
No Rest for the Wicked aura du retard sur Xbox Series, la Series S est pointée du doigt
pc ps5 xbox series
No Rest for the Wicked aura du retard sur Xbox Series, la Series S est pointée du doigt
Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation
switch 2
Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation
Le jeu tactique Star Wars Zero Company en montrera plus au Summer Game Fest, mais sa date de sortie a déjà fuité
pc ps5 xbox series
Le jeu tactique Star Wars Zero Company en montrera plus au Summer Game Fest, mais sa date de sortie a déjà fuité
« Mêler l’histoire du jeu et son game design dans un tout cohérent », c’est l’intention de Swing Swing Submarine pour Looking for Fael, notre interview
pc
« Mêler l’histoire du jeu et son game design dans un tout cohérent », c’est l’intention de Swing Swing Submarine pour Looking for Fael, notre interview