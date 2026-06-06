Bandai Namco annonce Gundam Rogue Orbit qui ressemblerait presque à un Armored Core

Le Gundam que personne n’attendait

Gundam Rogue Orbit a finalement peu de choses à voir avec les précédents jeux Gundam, qui empruntaient plutôt l’esthétique des différents animés. Ici, on a droit à un rendu plus « réaliste », avec un Gundam plus terre-à-terre… mais aussi très différent.

On voit ici notre pilote se battre contre des monstres plutôt que d’autres humains, ce qui est finalement assez unique pour la licence (on ne dira pas hors-sujet mais on le pense). Le jeu veut être un nouveau point d’entrée dans la saga pour les néophytes, tout en plaisant aux fans, mais ça, ce n’est pas encore tout à fait gagné.

La première bande-annonce du jeu nous laisse entrevoir peu de gameplay si ce n’est que notre Gundam Helix (rien à voir avec la prochaine console de XBOX) sera équipé d’une grosse épée, et qu’il sera rapide comme l’éclair. Autant dire que les combats au corps-à-corps seront centraux.

Gundam Rogue Orbit est maintenant prévu pour une sortie en 2027, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.