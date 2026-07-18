Déjà en difficulté, Marathon perd aujourd’hui son réalisateur, qui quitte Bungie

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Bungie accuse encore le coup de l’énorme vague de licenciements qui a eu lieu suite à l’arrêt des mises à jour de Destiny 2. Alors que le studio compte encore le nombre de personnes impactées par cette restructuration, il n’a d’autre choix que de mettre toutes ses forces dans Marathon, un projet qui ne semble cependant pas trouver son public en dehors d’une communauté de fidèles de plus en plus petite, si l’on se fie aux chiffres Steam. Le jeu n’avait donc vraiment pas besoin de voir son réalisateur plier bagage, et pourtant.

Marathon // Source : Bungie

Un départ conséquent dans une période trouble

Joseph Ziegler, actuel game director sur Marathon, a annoncé lui-même la nouvelle sur Twitter en précisant que le vendredi 17 juillet a été sa dernière journée chez Bungie. Il est remplacé au pied levé à la tête du projet par Del Chafe III, qui était réalisateur adjoint, ainsi que par la directrice créative Julia Nardin :

« Tous deux ont exercé un leadership solide pour l’équipe et sont prêts à mener Marathon vers le chapitre suivant en quête d’un avenir encore meilleur et plus radieux. Je suis fier d’eux et j’ai hâte de les voir prendre les rênes de ce petit monde fou que nous avons créé ensemble. […] La mission continuera de manière nouvelle et surprenante, alors restez à l’écoute pour voir ce que cette équipe vous réserve ! Ce fut un plaisir de voir toutes les histoires que vous avez créées, toutes les façons ingénieuses dont vous avez trouvé des moyens d’abattre des robots et les uns les autres. »

Il précise qu’il s’en va vers de nouvelles aventures, même s’il n’est pas encore prêt à nous dire dans quel studio il se dirige. Une perte assez significative pour un jeu qui doit tout faire pour reconquérir le public, malgré une saison 2 qui ne prend pas autant que ce que Bungie escomptait.

S’il ne faut évidemment pas se fier uniquement aux chiffres Steam, qui baissent de semaine en semaine avec un dernier pic journalier à plus de 6 500 personnes en simultanée. Des scores nettement moins bons qu’un Destiny 2, encore aujourd’hui, dont le pic de ces dernières 24 heures est 10 fois plus élevé (plus de 66 000 personnes). Si Destiny 2 semble être nettement plus coûteux qu’un Marathon à maintenir en vie, l’écart reste tout de même criant.

À voir si la mise à jour de mi-saison qui sera disponible dès le 21 juillet avec un mode PvE permettra de redonner un coup de fouet au jeu, et si la nouvelle direction mise en place va trouver le moyen d’attirer à nouveau du monde.

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Marathon
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