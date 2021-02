Le résumé du Nintendo Direct du 17 février 2021 avec toutes les annonces

Enfin, après des mois d’attente, Nintendo s’est enfin décidé à nous offrir un vrai Nintendo Direct en bonne et due forme. Autant dire que l’excitation était au rendez-vous, avec des attentes démesurées par rapport à ce que Nintendo avait vraiment à nous offrir. Voici tout ce qu’il fallait retenir de ce Nintendo Direct du 17 février.

Des portages et quelques annonces surprises

On nous l’avait promis, Super Smash Bros Ultimate allait faire une apparition pour ce Direct afin de présenter le prochain personnage du jeu. Les spéculations fusaient dans tous les sens, mais peu avaient prédit l’arrivée de Pyra, héroïne de Xenoblade Chronicles 2, dans le jeu.

Rex, le protagoniste, s’est donc fait voler la vedette ici, et Pyra sera accompagnée de Mythra, ce qui fait deux épéistes en plus pour le jeu. Du gameplay a été montré et le tout est prévu pour sortir en mars 2021.

L’émission a ensuite présenté un tunnel d’annonces, où on a pu découvrir que Fall Guys arrivait enfin sur Nintendo Switch dès cet été, tout comme Outer Wilds, l’un des jeux indépendants les plus renommés de ces dernières années. On a également eu droit à l’arrivée de Famicom Detective Club 1 et 2, des jeux d’enquêtes qui débarqueront enfin en Occident sous la forme d’un remake.

Samurai Warriors 5 a été annoncé dans la foulée, avec un nouveau style visuel pour la série et une sortie sur PC, PS4 et Xbox One en plus de la Switch. On a ensuite eu droit à l’officialisation d’un remaster pour Legend of Mana, qui sera disponible le 24 juin et qui permettra de redécouvrir le jeu avec un sacré lifting.

On s’y attendait, mais Monster Hunter Rise a logiquement refait parler de lui lors de ce Direct, avec un nouveau trailer qui a mis l’accent sur une nouvelle zone et sur de nouveaux monstres à affronter.

Une pluie d’annonces

Le prochain jeu était un peu plus surprenant puisque c’est un nouveau Mario Golf qui a été annoncé, avec Mario Golf Super Rush. Le titre a présenté une première vidéo qui nous faisait voir des parties complétement loufoques, notamment avec un mode de jeu en multijoueur où tous les joueurs s’affrontent en même temps avec zéro temps mort.

On a aussi pu découvrir que le titre utilisait la reconnaissance de mouvements avec les Joy-Con pour se remémorer le bon temps de la Wii. Le titre est prévu pour le 25 juin 2021.

L’émission est ensuite repassée en mode automatique avec des annonces qui s’enchainaient à la volée, comme l’arrivée de Tales from the Borderlands qui arrivera sur Switch le 24 mars, mais aussi la sortie surprise de Capcom Arcade Stadium ou encore la touche zombie de la soirée avec Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, qui nous fera manger quelques cerveaux le 16 mars.

No More Heroes III est ensuite venu nous montrer qu’il était toujours aussi décalé avec un trailer bourré d’action et pour le moins éclectique dans ce qu’il avait à nous proposer. Le jeu multipliera les clins d’oeil dès le 27 août prochain sur Nintendo Switch.

Tout aussi étonnant, Neon White a été révélé par Annapurna Interactive et prendra la forme d’un FPS atypique avec un gameplay très porté sur l’action tout en combinant cela à un système de cartes. Un mélange pour le moins surprenant qui prendra forme à la fin de l’année sur PC et Switch.

On a ensuite eu droit à notre dose de super-héros, ou plutôt de super-héroïnes, avec DC Super Hero Girls: Teen Power, où l’on pourra contrôler les plus grandes héroïnes de l’univers DC dans un jeu au style cartoon. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – Complete Edition est ensuite venu préciser sa sortie pour le 19 mars, avant que Miitopia fasse un retour surprise. Le titre qui met en avant les célèbres Mii dans un jeu complet sera porté sur Switch le 21 mai prochain, plus de quatre ans après sa sortie sur 3DS.

Animal Crossing New Horizons se prépare pour son premier anniversaire, mais est cependant apparu pour fêter l’anniversaire d’une autre licence, à savoir Mario. Un événement consacré au moustachu aura lieu le 25 février prochain et permettra de récupérer tout un tas d’objets faisant référence à Mario en jeu.

Nintendo et Square Enix ont ensuite présenté Project Triangle Strategy, un jeu de rôle tactique au style 2D-HD façon Octopath Traveler. Le titre ne sortira qu’en 2022, mais une démo est d’ores et déjà disponible pour ceux qui veulent s’y essayer.

Star Wars Hunter a ensuite été annoncé brièvement et se présentera sous la forme d’un FPS multijoueur free-to-play développé par Zynga. On a également eu droit à Knockout City, un jeu d’Electronic Arts qui reprend le concept de la balle au prisonnier mais en plus dynamique. Nous avons eu la chance de nous y essayer en avance et notre premier aperçu est déjà disponible.

World’s End Club est réapparu pour nous présenter un nouveau trailer, et nous montrera en quoi il sera différent de la série des Danganronpa, des mêmes créateurs. Hades a ensuite présenté sa version physique sur Switch avec quelques bonus, mais on retiendra surtout l’annonce de Ninja Gaiden: Master Collection. Cette compilation regroupera les trois jeux de la trilogie avec tous les DLC, aussi bien sur Switch que sur PC, PS4 et Xbox One dès le 10 juin.

Hyrule Warriors : L’ère du Fléau est passé en coup de vent présenter la feuille de route de son Season Pass, déjà disponible à l’achat, tandis que Bravely Default 2 est venu nous rappeler sa sortie prochaine avec un trailer diffusé après le Direct, tout comme l’annonce d’une nouvelle démo. Même passage éclair pour Ghost’n Goblins Resurrection.

Juste avant de terminer sur les deux grosses annonces du soir, SaGa Frontier Remastered a annoncé qu’il sortirait le 15 avril prochain, Apex Legends a rappelé qu’il arrivait sur Switch le 9 mars, tandis que le Nintendo Direct japonais a confirmé la sortie de Caligula Effect 2 pour le 24 juin au Japon sur PS4 et Switch.

Une fin de show qui manquait de gros jeux

Le Nintendo Direct s’est terminé par un hommage aux 35 ans de Zelda, avec l’annonce d’une version HD sur Switch de The Legend of Zelda : Skyward Sword. Eh oui, pas de Zelda Breath of the Wild 2, même si le jeu devrait donner des nouvelles cette année. Pour la première moitié de 2021, il faudra se contenter de ce remaster qui reprendra la jouabilité de l’époque, cette fois-ci avec les Joy-Con.

Pas de panique pour les possesseurs de Switch Lite, ou ceux qui ne veulent pas jouer en motion-gaming, puisque les contrôles seront adaptés pour la manette, en remplaçant les gestes par des mouvements du joystick. Et pour bien célébrer cette sortie, Nintendo prévoit de lancer deux Joy-Con aux couleurs de Zelda, que tous les fans voudront assurément se procurer. Tout cela devrait sortir le 16 juillet prochain.

Le one-more-thing de Nintendo n’était nul autre que Splatoon 3, annoncé par surprise lors de ce Direct. Ce troisième opus changera quelque peu la donne avec une ambiance différente et une nouvelle ville à découvrir. En revanche, il faudra patienter pour découvrir le titre, qui n’est prévu que pour 2022.

Etant donné que les attentes autour de ce Nintendo Direct était immenses, difficile de dire que Nintendo a contenté tout le monde. On retiendra finalement peu d’annonces, même si le contenu du show était solide et encore une fois sans temps mort. Les gros AAA du constructeur nous ont encore une fois fait faux bon, mais on se réjouira tout de même du fait que les Nintendo Direct sont de retour, et qu’on a désormais plein de nouveaux titres à guetter du coin de l’œil.