The Legend of Zelda : Skyward Sword HD annoncé pour cet été

On attendait du Zelda pour ce Nintendo Direct et on en a eu avec l’annonce de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD. Pas sûr que c’était ce que la plupart des fans attendaient.

Mieux qu’avec le Wii Motion Plus ?

Eiji Anouma (l’un des créateurs de la série Zelda) a commencé par balayer les espoirs des fans en annonçant que le développement de The Legend of Zelda : Breath of Wild 2 suivait son court. Nintendo nous sort donc The Legend of Zelda : Skyward Sword HD histoire de patienter. Sorti initialement sur Wii, le titre nous emporte dans une cité au-dessus des nuages qui est la ville natale de Link dans cet opus. Par la suite, il devra parcourir différents lieux dans les airs en chevauchant une monture céleste, et à la surface afin de rencontrer les trois dragons et compléter le champ du héros.

La particularité de ce titre était ses contrôles très précis basés sur le détecteur de mouvement. A titre d’exemple, Link pouvait diriger son épée horizontalement, verticalement et en diagonal. Grâce à une switch plus puissante, on nous promet une précision accrue (là où la wii avait besoin d’un accessoire supplémentaire avec le Wii Motion Plus). Il sera tout de même possible de jouer avec les boutons et les sticks analogiques notamment pour ne pas léser les joueurs sur Switch Lite.

Le soft bénéficiera aussi d‘une refonte en HD que vous pouvez observer via le trailer ci-dessus. On espère avoir une vidéo de comparaison prochainement.

The Legend of Skyward Sword HD sortira le 16 juillet prochain sur Switch.