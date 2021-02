Super Smash Bros Ultimate : Pyra et Mythra s’affutent

Seul jeu officiellement évoqué par Nintendo pour ce Direct, Super Smash Bros Ultimate était bien présent lors de la présentation pour dévoiler le quatrième membre du Fighters Pass volume 2. Après Séphiroth, c’est donc le duo Pyra et Mythra qui rejoint le casting.

Autant carrément jouer les épées directement

Les fans de Xenoblade Chronicles 2 sont enfin récompensés avec ce double personnage. En effet, un peu comme le Dresseur Pokémon, il sera possible de changer le personnage sur le terrain pour alterner entre Pyra et Mythra pour apporter non pas une mais deux épéistes de plus dans Smash. Dommage pour Rex qui peut au moins apparaître dans le Smash final de chacune de ses lames.

Comme toujours, qui dit nouveau perso, dit nouveau terrain. On pourra donc naviguer sur la mer de nuages, le tout sur le dos de Papy et en compagnie des différents membres de l’équipe qui feront leur apparition dans le décor. Le tout sortira en mars 2021.

Super Smash Bros Ultimate est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.