Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau annonce son planning de DLC

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau était présent pour confirmer que le jeu aura droit à des DLC cette année et c’est à peu près tout. Heureusement, on a quand même eu un peu à se mettre sous la dent que pour la suite de Breath of the Wild.

Vague est en effet le mot approprié

Le Pass d’extension peut être acheté dès maintenant pour 19,99€ mais on vous conseille de patienter un peu pour l’instant vu le manque d’informations précises sur le contenu. Et en plus, il n’y aura pas de contenu avant le 28 mai 2021 :

Bonus d’achat – 28 mai 2021 : Nouvelle arme pour Link Nouvelle tenue pour Link

Vague 1 – juin 2021 : Choix de personnages étendu Nouveaux types d’armes Nouveaux défis au laboratoire antique royal Nouveaux ennemis coriaces

Vague 2 – novembre 2021 : Nouvelles présentations de personnage Nouveaux stages Choix de personnages étendu Nouvelles capacités pour les personnages existants



Forcément, le « Choix de personnages étendu » est un peu frustrant car cela ne veut rien dire et tout dire à la fois et on préfèrerait plus de clarté au moins sur le nombre de combattants inclus dans le Pass. On a tout de même droit à une première idée puisque la petite vidéo se termine sur Pru’Ha et Faras qui se mettent aux côtés de Link et des Prodiges.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.