Zelda Breath of The Wild 2 donnera des nouvelles durant cette année, mais pas maintenant

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans de Zelda sont quelque peu déçus de ce dernier Nintendo Direct, en dépit de l’annonce de Skyward Sword sur Switch. L’absence de Zelda Breath of The Wild 2 s’est particulièrement fait sentir, et lorsque Eiji Aonuma est apparu à l’écran, il a bien eu conscience que beaucoup de personnes s’attendaient à autre chose qu’un portage HD, ce qui l’a poussé à faire un commentaire sur la suite tant attendue.

On se console comme on peut

Oui, Zelda Breath of The Wild 2 est toujours en développement, mais non, on en entendra pas parler tout de suite. Eiji Aonuma a bien précisé qu’il s’attendait à ce que certains fans pensent que Zelda Breath of The Wild 2 serait présent lors de ce Direct, et s’est dit désolé de les décevoir.

Le titre n’avait rien a montré pour l’instant, mais le créateur a tout de même précisé que Zelda Breath of The Wild 2 allait faire parler de lui cette année. Etant donné que ce Nintendo Direct s’attardait, à quelques exceptions près, sur les jeux de la première moitié de l’année, on peut donc espérer qu’un nouveau Direct soit prévu cette année, ce qui n’est pas rien étant donné que cela faisait un an et demi que Nintendo n’en n’avait pas organisé un.

Zelda Breath of The Wild 2, ce n’est donc pas pour demain, mais au moins, on sait qu’on le verra en 2021, ce qui n’est déjà pas si mal.