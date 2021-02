Capcom Arcade Stadium : Une sortie surprise sur Switch, annoncé aussi sur PC, PS4 et Xbox One

Au cours du Nintendo Direct de ce 17 février, le constructeur nippon nous a proposé pas mal d’annonces. Certes, une bonne majorité d’entre elles n’auront pas marqué les joueurs, malgré la présence de Splatoon 3 ou encore d’une édition HD de The Legend of Zelda Skyward Sword, mais les amoureux de jeux rétro ont eu de quoi se mettre sous la dent, comme le retour de Legend of Mana ou encore la disponibilité immédiate de Capcom Arcade Stadium.

C’est disponible, maintenant

Première bonne nouvelle, Capcom Arcade Stadium est disponible là, maintenant, sur Nintendo Switch. A vrai dire, cette sortie surprise n’est qu’une demie-surprise puisque la compilation était attendue pour ce mois de février et avec l’arrivée prochaine de Ghost ‘n Goblins Resurrection, ce n’était qu’une question de temps.

Les joueurs pourront retrouver des titres d’antan qui nous faisaient frissonner dans les salles d’arcade. Au total, ce sont 32 classiques qui sont disponibles, certains jouables jusqu’à 4 joueurs en local. De nouvelles options font leur apparition telles qu’un rembobinage, la possibilité de jouer sur la vitesse de jeu ou le niveau de difficulté et d’autres paramètres d’affichage.

Cette compilation Capcom Arcade Stadium est disponible gratuitement au téléchargement, incluant 1943 The Battle of Midway. Les autres titres sont disponibles dans des packs de DLC à acheter à côté contenant 10 jeux chacun. Enfin, on y retrouve le Ghost ‘n Goblins original, présenté comme un contenu additionnel standalone.

Enfin, dans la foulée, Capcom nous a annoncé que cette collection Capcom Arcade Stadium arriverait également sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam. Pour l’instant, il n’y a pas de date, la version Switch étant la seule disponible ce 18 février, mais cela devrait arriver prochainement.