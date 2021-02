Ninja Gaiden: Master Collection annoncé et daté sur PC et consoles

Disparue des radars depuis 2013, la licence Ninja Gaiden va bien revenir via une compilation des trois volets sur PC et consoles intitulée Ninja Gaiden Master Collection. En sus, ce Nintendo Direct a également indiqué une date de sortie pour ce remaster des trois opus.

Trois jeux en un pour (re)découvrir une licence à la difficulté légendaire

En effet, ce premier trailer nous annonce cette compilation qui regroupera Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 ainsi que Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge, dont ce dernier avait quant à lui divisé les joueurs. Ryu Hayabusa va donc reprendre du service dans cette collection HD, qui n’aura visiblement que peu de nouveautés hormis un léger lissage HD des textures.

Cela dit d’un côté, les joueurs novices en la matière pourront au moins découvrir cette franchise mythique au gameplay pêchu et à sa difficulté parfois ahurissante. Qui plus est, les amateurs de beat’em all devraient clairement être aux anges de redécouvrir ces trois volets. Notez par ailleurs que la Team Ninja est toujours derrière cette compilation HD, ce qui est une bonne nouvelle.

Concernant enfin sa date de sortie, Ninja Gaiden Master Collection sortira officiellement le 10 juin prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Pas de version PS5 au programme étonnamment – on se doute que le titre sera forcément rétrocompatible sur celle-ci comme pour la version Xbox One -, mais on espère toutefois que cette compilation permettra de relancer l’intérêt de la franchise avec pourquoi pas un Ninja Gaiden 4 dans un futur proche.