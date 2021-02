Outer Wilds arrivera sur Switch cet été

Outer Wilds est un jeu indépendant qui avait fait forte impression sur PC et consoles il y a deux ans. Annoncé lors du Nintendo direct de ce soir, il arrivera finalement sur Switch pour ceux qui l’auraient manqué.

Prêt à entrer dans la boucle ?

Développé par la studio indépendant Mobius Digital, Outer Wilds vous propose une aventure spatiale sans précédent à base d’exploration et de boucles temporelles. Chaque tentative vous permettra de découvrir un peu plus les mystères de ce système solaire intriguant. Le trailer ne montre pas vraiment de longues séquences de gaeplay mais on peut s’attendre à petit downgrade sur la console.

Outer Wilds sortira sur Switch cet été sans plus de précisions.