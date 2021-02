Tales from the Borderlands arrivera sur Nintendo Switch le 24 mars

Peut-être avez-vous vu passer dans nos colonnes l’information selon laquelle Tales from the Borderlands ressortait sur les différents stores numériques du marché, après plusieurs mois d’absence, dont notamment celui de la PlayStation 4, de la Xbox One ainsi que sur Steam et l’Epic Games Store. C’est en profitant de cette nouvelle commercialisation que Nintendo annonce que le titre développé à l’origine par Telltale Games débarquera le 24 mars sur l’eShop de la Switch.

Une version qui inclut l’intégralité des épisodes

L’occasion est donc toute belle pour celles et ceux n’ayant pas encore pu vivre les aventures de Rhys et Fiona qui se déroulent entre Borderlands 2 et Borderlands 3. Et en plus de pouvoir y jouer en mode portable, cette version de Tales from the Borderlands regroupe l’intégralité des épisodes et ne seront donc pas vendus à l’unité.

Voilà donc de quoi (re)découvrir comme il se doit sans doute l’une des meilleures déclinaisons de Telltale, dès le 24 mars sur Nintendo Switch.