SaGa Frontier Remastered trouve sa date au Nintendo Direct

Certains trouveront le Nintendo Direct de ce mercredi soir un brin léger, étant donné que cela faisait longtemps que l’on n’avait pas eu droit à cet événement. Du moins pas dans sa forme complète. Les amateurs de J-RPG auront peut-être un avis différent sur la question, avec l’annonce de l’enthousiasmant Project TRIANGLE STRATEGY, mais aussi la date de parution de SaGa Frontier Remastered.

Une date pas si éloignée que cela

Certains auront lorgné du coté de Splatoon, dont un troisième volet a été annoncé, ou de No More Heores III, qui tient enfin sa date de sortie. D’autres auront su trouver du réconfort dans les annonces moins bruyantes de ce Nintendo Direct. Notamment celle concernant la date de sortie de SaGa Frontier Remastered, que l’on n’attendait clairement pas ce soir, et encore moins au cours d’un événement estampillé Big N.

Cela étant, les amoureux de jeu de rôle nippon seront heureux d’apprendre que cette version liftée de SaGa Frontier sort dans assez peu de temps, puisqu’elle est prévue pour le 15 avril prochain. Et ce pour tous les supports concernés, à savoir le PC, la PlayStation 4, la Nintendo Switch, et enfin les mobiles Android et iOS. Notez cependant que c’est la seule info que l’on a pu grapiller sur le titre, qui ne s’est pas offert de gros trailer pour l’occasion.

Rendez-vous le 15 avril pour découvrir ou redécouvrir ce monument du J-RPG, encore jamais paru chez nous.