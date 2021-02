Fall Guys : Ultimate Knockout arrive sur Nintendo Switch

Sans grande surprise, le Nintendo Direct de cette nuit s’est ouvert sur l’annonce et la présentation de nouveaux contenus pour Super Smash Bros. Ultimate, directement tirés de Xenoblade Chronicles 2. La suite fut un peu moins prévisible, puisque ce fut au tour de Fall Guys : Ultimate Knockout d’avoir droit à son court temps d’antenne. Un titre que l’on n’attendait pas forcément sur Switch dans l’immédiat !

Les joueurs demandent, les joueurs obtiennent !

C’est un fait établi, Fall Guys et Among Us ont été de véritables révélations du coté de la scène multijoueur ces derniers mois. Seulement voilà, tandis que le second s’est rapidement adapté à son imprévu succès, en sortant sur de nombreux supports, le premier s’est longtemps contenté du PC et de la PlayStation 4. Bien sûr, le titre étant un gros concentré de fun, de nombreux joueurs espéraient le voir débarquer sur d’autres supports, notamment la Switch.

Vous l’aurez compris, ce sera chose faite plus tard dans l’année. Le titre s’offre en effet une arrivée sur la console hybride de Big N. Il va cependant falloir être patient, puisque la sortie n’a pas encore été datée. Elle devrait toutefois prendre place au cours de l’été 2021. D’autres informations devraient nous parvenir d’ici là, en attendant il faudra se contenter du court trailer que vous pouvez retrouver ci-dessus.

Rendez-vous cet été pour jouer à Fall Guys : Ultimate Knockout sur Nintendo Switch.