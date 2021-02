Splatoon 3 a été annoncé sur Switch avec une première vidéo, sortie en 2022

La dernière annonce surprise de Nintendo lors du dernier Nintendo Direct était plus ou moins inattendue, même si certains fans de la licence l’avaient deviné. Splatoon 3 a été officialisé par Nintendo avec un premier trailer, qui nous fait voir une ambiance quelque peu singulière pour la série.

La suite de Splatoon arrivera en 2022

Splatoon nous avait habitué à pas mal d’urbanisme dans les deux premiers opus, mais Splatoon 3 promet d’être quelque différent, avec une ambiance qui apportera un peu de fraicheur.

On retrouvera toujours une mégalopole très riche, nommée Splatville, avec de nombreux bâtiments, mais aussi une zone plus désertique et rocailleuse, où l’on peut même voir notre fameuse Tour Eiffel dans un bien mauvais état. De nouveaux mouvements seront de la partie ainsi que des nouvelles armes dans cette suite très attendue.

Malheureusement, le titre n’arrivera pas avant 2022, comme on peut l’apprendre avec ce premier trailer. Splatoon 3 sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.