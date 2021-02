No More Heroes III sortira le 27 août

No More Heroes III a fait une apparition lors du Nintendo Direct pour dévoiler du gameplay et surtout sa date de sortie. Travis Touchdown reprendra du service le 27 août.

C’est la moto de Kaneda dans Akira

Les extraterrestres dirigés par FU dominent le monde mais sympas, ils proposent un tournoi pour laisser une chance aux humains de reprendre le contrôle. Suda51 revient aux bases avec une suite de combats de boss aux ambiances très différentes. Mais Travis doit payer pour affronter l’adversaire suivant ce qui l’oblige à faire des petits boulots pour gagner de l’argent.

La grosse nouveauté de cet épisode est donc le Death Glove qui ressemble étrangement au combo de Joy-Cons sur leur support manette. Plus concrètement, cela permet à Travis d’utiliser de nouvelles capacités. Il devrait y en avoir un minimum de cinq puisque l’on nous explique que le gant a 4 emplacements et que l’on peut changer sa sélection entre les combats.

Le créateur de la série est ensuite venu apporter quelques précisions sur Twitter, notamment pour dévoiler une partie du casting vocal :

Travis Touchdown – Robin Atkin Downes

Sylvia Christel – Paula Tiso

Damon Ricotello – Max Mittelman

FU – Noshir Dalal

Shinobu – Kimberly Brooks

Badgirl – Kathryn Fiore

Henry Cooldown – Mark Allan Stewart

Mr. Blackhole – Scott Whyte

On découvre au passage le nouveau look d’Henry Cooldown redesigné par Takeshi Miyamoto avec qui Suda51 avait déjà travaillé sur The Silver Case en 1999.

Et Mr. Blackhole est le premier alien que l’on affrontera et numéro 10 au classement des assassins. Tout comme FU, il a été designé par Masanori Ushiki un artiste reconnu qui travaille pour la première fois sur un jeu vidéo.

No More Heroes III sortira donc le 27 août 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch.