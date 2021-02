Samurai Warriors 5 s’annonce sur Switch, PS4, Xbox One et PC

À peine sorti du développement du très convaincant Persona 5 Strikers, voilà que le fameux tandem Omega Force/Koei Tecmo prévoit dans ses plans la sortie d’un nouveau Samurai Warriors, et il s’agit ni plus ni moins que du cinquième épisode. Il n’y aura d’ailleurs pas de jaloux puisque cette suite de la série Musô débarquera sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Plongée au sein de l’ère Sengoku

Ainsi, quatre ans après Samurai Warriors: Spirit of Sanada, la licence revient avec un style graphique et des modèles de personnages retravaillés, en proposant une histoire qui se situe au beau milieu de l’ère Sengoku, où Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi constituent les personnages forts de l’intrigue.

Côté gameplay, si vous ne connaissez pas les Musô, il vous est tout bonnement demandé de décimer une armée de plusieurs centaines de soldats à vous seul à l’aide d’un panel d’attaques et d’enchaînements à même de vous aider durant cette lutte.

Bien que fraîchement annoncé, Samurai Warriors 5 ne dispose pas encore d’une date de sortie précise, et nous nous contentons d’un vague été 2021 sur les consoles citées en introduction, en attendant d’en savoir plus à l’issue d’un livestream centré sur le jeu, dont la diffusion aura lieu le 25 février.