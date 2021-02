Legend of Mana ressuscite le 24 juin sur Nintendo Switch, PS4 et PC

Après une collection parue en 2019 sur Nintendo Switch regroupant Trials of Mana, Secret of Mana et Mystic Quest, la console hybride du géant nippon va accueillir en juin prochain un autre épisode de la saga action-RPG : Legend of Mana. Elle ne sera d’ailleurs pas la seule à le compter parmi sa ludothèque puisque le jeu arrivera également sur PlayStation 4 et Steam. Celui-ci s’ouvre ainsi pour la première fois aux joueurs européens.

Un remaster à défaut d’être un remake

Seulement, contrairement aux opus Trials et Secret que nous avons pu redécouvrir sous la forme de remake (en plus des versions originales), ce quatrième épisode de la série Seiken Densetsu va se contenter de refaire surface en tant que remaster. Nous retrouvons ainsi le monde de Fa’Diel, dont l’Arbre Mana a disparu il y a bien longtemps, et que vous tenterez de faire renaître au cours d’une aventure décomposée en trois arcs narratifs, que vous débuterez en choisissant au préalable votre héros.

Parmi les nouveautés de ce remaster, on peut bien entendu noter un lissage des textures, mais également la possibilité de switcher entre les musiques réarrangées pour l’occasion ou les compositions originales, ainsi que de désactiver les combats. Signalons également l’apparition d’un mini-jeu intitulé Ring Ring Land.

Legend of Mana sortira le 24 juin sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Steam.