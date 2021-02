Star Wars Hunters, un free-to-play à venir sur Nintendo Switch

Après bon nombre d’annonces, notamment concernant Super Smash Bros. Ultimate et Mario Golf Super Rush, le Nintendo Direct de cette nuit nous a révélé une petite surprise, au cours d’un teaser excessivement avare en informations. Ce que l’on sait, c’est qu’un nouveau jeu Star Wars arrive sur Switch.

Un jeu compétitif et free-to-play

Qu’on se le dise bien, à ce stade nous ne connaissons pas grand chose de ce projet tout juste annoncé. Il faut dire que Nintendo n’a pas été très bavard à son sujet, et s’est même révélé particulièrement avare niveau images. Seul un très court teaser nous a été révélé au cours du Direct prenant place ce mercredi soir. Et il ne nous apprenait finalement pas grand chose de plus que le nom de ce futur jeu : Star Wars Hunters.

Ce que l’on sait, en plus de son nom, c’est qu’il s’agira d’un jeu compétitif dans l’univers conçu par Georges Lucas. Ce qui laisse imaginer un First Person Shooter, bien que rien ne l’indique clairement dans la très courte vidéo présentée. La bonne nouvelle, c’est qu’il s’agira d’un free-to-play, autrement dit un titre totalement gratuit. Notez toutefois qu’il faudra évidemment posséder un compte Nintendo Online pour y jouer.

Il va falloir s’armer de patience avant que Nintendo ne nous livre plus d’informations. Cela étant, tout porte à croire que Star Wars Hunters sera un jeu compétitif se rapprochant d’un Battlefront. Quant à sa sortie, elle devrait prendre place en 2021, sans plus de précisions.