Les Famicom Detective Club auront droit à des remakes sur Switch le 14 mai

Aux côtés des grosses annonces de la soirée, telles que The Legend of Zelda Skyward Sword HD ou encore Splatoon 3, le Nintendo Direct fût l’occasion pour nous officialiser le retour de Famicom Detective Club: The Missing Heir et Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind, deux jeux sortis à la fin des années 80 qui feront leur retour sur Switch.

Deux remakes pour la Switch

Le Nintendo Direct du 17 février a donc mis en avant le retour de la série Famicom Detective Club, aussi connu sous le nom de Famicom Tantei Club, qui revient avec deux jeux de détective, présenté sous la forme d’un visuel novel. Les joueurs doivent explorer l’histoire et interagir avec les éléments pour découvrir les mystères à l’aide de commandes textuelles.

Dans le premier volet, The Missing Heir, il faudra résoudre une enquête de meurtre qui implique une fiche famille dans un village hanté. L’autre titre, The Girl Who Stands Behind, nous demandera de nous rendre dans une école japonaise pour aller enquêter sur une mort mystérieuse autour de laquelle gravite du surnaturel.

Ces remakes proposeront bien sûr une aventure remise au goût du jour avec des graphismes réhaussés, un gameplay modernisé et des doublages modernes. L’histoire quant à elle ne bouge pas d’un iota. Famicom Detective Club: The Missing Heir et Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind sortiront le 14 mai sur Nintendo Switch et sont tous les deux disponibles en précommande sur l’eShop.