Knockout City : un jeu multijoueur de balle au prisonnier annoncé sur consoles et PC

Electronic Art et Velan Studio viennent tout juste d’annoncer un nouveau titre multijoueur compétitif : Knockout City. Un jeu s’inspirant grandement de celui des anciennes cours de récréation, à savoir la balle au prisonnier.

La balle sera bientôt dans votre camp

Précisons d’abord que Knockout City n’est pas un free to play et sera vendu au prix de 19.99€. Toutefois il vous sera de l’essayer lors d’une bêta ouverte prévue pour le 20 février sur PC, Origin & Steam. En outre, sachez que le jeu sera gratuit pendant une période limitée avec tout le contenu disponible lors de sa sortie. Ce sera à vous de décider ensuite si vous voulez débourser la somme pour continuer l’aventure.

Si jamais vous voulez en savoir plus sur le titre, nous avons sorti un aperçu dédié avec un avis exclusif. Nous avons en effet pu le prendre en main lors d’un évènement organisé par Electronics Arts. Knockout City sortira sur PC, PS4, Xbox One, et Switch le 21 mai prochain. Il sera rétrocompatible PS5 et Xbox Series X en plus