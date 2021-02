Hades s’offre une version physique sur Switch avec quelques bonus

Hades aura incontestablement marqué l’année 2020, et il compte bien ne pas se faire oublier en 2021 non plus. Lors du dernier Nintendo Direct, le jeu de Supergiant Games a fait une apparition pour préciser qu’il allait prochainement débarquer en version physique sur la console de Nintendo, avec quelques bonus en plus.

Une sortie physique avec quelques goodies

Si vous n’avez pas encore craqué pour Hades sur Switch, peut-être que cette édition physique vous poussera à passer le cap. Cette édition physique sera disponible le 19 mars prochain et permettra de mettre la main sur un mini-livret de 35 pages comprenant les illustrations des différents personnages du jeu.

On y trouvera également un code de téléchargement PC pour obtenir la bande-son intégrale du jeu composée par Darren Korb, que tous les fans du jeu ont apprécié.