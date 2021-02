Animal Crossing New Horizons célèbre les 35 ans de Mario

Comme annoncé lors de la présentation de la mise à jour de janvier, l’anniversaire de Mario sera également célébré sur les îles reculées d’Animal Crossing New Horizons, et le Nintendo Direct fut l’occasion pour Nintendo de présenter cette prochaine mise à jour.

Bienvenue sur l’Ile Champignon !

La prochaine mise à jour, qui arrivera le 25 février prochain, comportera tout un set d’objets sur le thème de Mario, à l’instar des opus précédents, afin de décorer notre île. Ainsi, en plus des tenues de Mario, Peach, Luigi et Wario, les décorateurs les plus téméraires pourront agrémenter leurs îles des traditionnels blocs, pièces, champignons propres à la série, mais aussi de tuyaux permettant de se téléporter d’un bout à l’autre de l’île.

Tous les objets de la série seront disponibles à partir du 1er mars prochain, en attendant une éventuelle mise à jour pour un autre anniversaire, celui des un an de New Horizons.