Caligula Effect 2 annoncé lors du Nintendo Direct japonais

Les spectatrices et spectateurs japonais ont eu droit à une annonce exclusive lors du Nintendo Direct, celle de Caligula Effect 2 qui a donc confirmé son existence.

On repart dans la matrice

Si vous ne connaissez pas Caligula Effect, il s’agit d’un JRPG très inspiré de Persona, ce qui est logique puisqu’on retrouve l’équipe de Persona 1 et 2 derrière ce jeu. Le gameplay si particulier aussi devrait rester sensiblement le même. Il faut savoir que l’on doit programmer à l’avance les actions et les timings de ses personnages avant de voir le tour se dérouler en temps réel.

Le premier épisode suivait une intelligence artificielle vocaloid qui capturait des gens pour les envoyer dans son monde virtuel en leur donnant de nouvelles identités de lycéens. Sortir de cette simulation faisait que tout le monde devait également partir. On avait donc une équipe souhaitant retourner à la réalité et une autre qui faisait tout pour les en empêcher.

La promotion 2021-2022

Beaucoup teasé par FuRyu qui mise énormément sur cette licence, Caligula Effect 2 sortira le 24 juin 2021 au Japon sans être confirmé en Occident pour l’instant. Et même s’il a été annoncé lors d’un Nintendo Direct, il ne sera pas une exclusivité pour autant. En effet Caligula2, comme il est connu dans son pays d’origine, sortira sur Switch et PlayStation 4.

Cette fois-ci, l’IA portera le nom de Regret et elle aura droit à une sidekick du nom de Ki. Elles seront protégées par les Musiciens Obbligato et les héros seront de nouveau le Go-Home Club dont voici la photo de groupe avec au premier plan le protagoniste dans sa version masculine et féminine.

The Caligula Effect 2 sera donc disponible au Japon le 24 juin 2021 sur PlayStation 4 et Switch, il faudra encore attendre pour une éventuelle sortie occidentale. On devrait en savoir beaucoup plus dès le samedi 27 février puisqu’un stream de présentation plus détaillé devrait ce jour-là à midi, heure française.