Nintendo annonce des Joy-Con collectors aux couleurs de Zelda

En marge de l’annonce pour The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, Nintendo a annoncé des Joy-Con collectors à l’image du jeu. Nul doute qu’ils feront craquer certains.

Pour taper dans le vide avec classe

La licence Zelda fête ses 35 ans cette année, et même si tout le monde attend la suite de Breath of the Wild, il faudra malheureusement patienter encore un peu. En attendant, Nintendo nous sort donc The Legend of Zelda : Skyward Sword HD. Vu que le titre mise avant tout sur des contrôles via les détecteurs de mouvements, pourquoi pas pousser l’immersion jusqu’au bout en faisant virvolter des Joy-Con aux couleurs du titre ?

Nintendo prévoit en effet de sortir des Joy-Con collector le même jour que le remaster, soit le 16 juillet prochain. Eiji Anouma nous a expliqué qu’ils étaient inspirés des iconiques épée et bouclier de Link. Celui de gauche pour le bouclier, et le droit pour l’épée. On imagine qu’ils vont partir comme des petits pains dés que les précommandes seront ouvertes.

Pas de panique, nous vous préviendrons lorsque ce sera le cas.