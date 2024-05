Master Detective Archives: Rain Code va prochainement être disponible sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series

Dans une version plus complète que jamais ?

Un peu moins d’un an après sa sortie sur Nintendo Switch, le titre va pouvoir être découvert par un peu plus de monde. Un tweet publié sur le compte officiel du titre nous apprend que Master Detective Archives: Rain Code devrait sortir sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series le 18 juillet prochain.

On notera qu’il est ici mention d’un « Master Detective Archives: Rain Code+ », donc d’une version augmentée qui pourrait rajouter du contenu supplémentaire. Mais on en apprendra plus à son sujet dès le 9 mai, date à laquelle les informations à propos de ce portage devraient être révélées.

Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur ce Master Detective Archives: Rain Code, on ne pourra que vous encourager à jeter un oeil à notre test de la version Switch.