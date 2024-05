Electronics Arts prévoit de sortir deux jeux non-annoncés d’ici mars 2025, et l’un d’eux serait Dragon Age Dreadwolf

Cette année, c’est la bonne ?

Maintes et maintes fois repoussé, Dragon Age Dreadwolf compte donner de ses nouvelles au cours de la période estivale, sans doute lors d’une conférence qui se tiendra durant le Summer Game Fest. Puisqu’il est enfin prêt à être montré au grand public, le voir sortir d’ici la fin d’année ou début 2025 semble envisageable. Et cela l’est encore plus si l’on se fie au planning à venir pour EA.

Durant son bilan, l’éditeur a mentionné que deux jeux non-annoncés allaient sortir d’ici le 31 mars 2025. L’un d’eux est décrit comme un titre développé avec un partenaire, dont on ne sait rien si ce n’est qu’il sortira au quatrième trimestre, donc début 2025. Quant au second, il s’agit d’une licence qu’EA possède, et c’est là que tous les regards se tournent vers le prochain Dragon Age. Même si l’on connait déjà son existence et même son titre, il entre malgré tout dans la liste des jeux non-annoncés, puisque comme l’explique l’analyste Daniel Ahmad, EA utilise cette définition pour parler des jeux qui n’ont pas encore été précisés sur le calendrier.

On peut donc estimer que Dragon Age Dreadwolf sortira avant fin mars 2025, sauf en cas d’un énième report. Rendez-vous dans quelques semaines pour en savoir plus sur le RPG qui se fait décidément bien attendre.