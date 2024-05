L’AG French Direct revient le 29 mai 2024 avec l’édition la plus riche en annonces de jeux

L’AG French Direct revient le 29 mai 2024

Cela fait maintenant plusieurs années que l’AG French Direct propose de découvrir le futur des jeux vidéo français et francophones. Après plusieurs éditions qui ont rencontré un franc succès, l’événement revient dans quelques semaines. Prenez votre agenda puisque le rendez-vous est tombé : l’AG French Direct reviendra le 29 mai 2024 à 18 heures avec une conférence riche en promesses.

Produit en interne par notre équipe, l’AG French Direct est une émission proche d’un Nintendo Direct ou d’un State of Play et qui se focalise uniquement sur les jeux vidéo développés en France ou par des francophones. Cela commence par une conférence d’ouverture d’environ 90 minutes avant de laisser la place à des démos exclusives, des interviews, des aperçus en avant-première et bien d’autres joyeusetés.

Une conférence riche en annonces

Pour la cinquième année, l’AG French Direct mettra en avant de nombreux jeux. Sur les éditions précédentes, vous aviez notamment pu découvrir en exclusivité mondiale, des titres comme Astérix & Obélix Baffez-les-Tous, Crossroads, Into the Light, Last Moon, Deer & Boy et tellement d’autres qui ont été annoncés chez nous en premier lieu. D’autres titres, comme The Last Spell, Humankind, Tinykin, Wartales, Dordogne ou encore Little Big Adventure ont également fait des annonces chez nous.

Pour cette future édition du 29 mai, nous sommes heureux d’annoncer qu‘il s’agira de l’AG French Direct le plus ambitieux depuis son lancement, avec le plus grand nombre d’annonces de nouveaux jeux encore jamais montrés. Avec un line-up majoritairement indépendant, la conférence vous réservera plus d’une quinzaine de « World Premiere » avec des jeux à venir sur consoles et PC, en 2024 ou plus tard ! Plus de 35 studios ont répondu présents pour une émission riche en dates de sortie, en nouveau gameplay et en révélations de tout nouveaux projets encore jamais dévoilés.

Des démos jouables sur Steam et des présentations

Surprise, cet AG French Direct signera le retour d’une page Steam dédiée aux jeux de la conférence avec la possibilité de découvrir certains titres en avant-première : oui, une quinzaine de démos seront jouables, certaines exclusives à l’événement. Vous pourrez ainsi essayer une partie de futurs titres à venir et qui sait, découvrir l’une des prochaines pépites de la scène francophone.

Dans la foulée de la conférence du 29 mai, +20 streamers, créateurs et créatrices de contenus joueront également à certains titres pour vous les présenter directement sur leurs chaînes. Un bon moyen d’avoir un tour d’horizon en compagnie de votre personnalité préférée tout en vous incitant à noter quelques jeux à ne pas manquer ! Si vous souhaitez co-streamer l’événement, n’hésitez pas à nous contacter via la FAQ de la page AG French Direct.

Enfin, comme toujours, nous vous proposerons des aperçus et des interviews en exclusivité sur notre site. Vous pourrez ainsi lire de nombreux articles qui reviennent en détails sur les annonces de la conférence, avec quelques anecdotes et secrets à découvrir. Et histoire de ne pas vous laisser sur votre faim, voici une première liste de studios qui participeront :

Nacon

Dear Villagers

Maximum Entertainment

Yummy Games

Astrolabe Interactive

WanadevStudio

Artisan Studios

Lightbulb Crew

Studio Camelia

Passtech Games

MONOCHROME

Nova-Box

Ceci n’est qu’un (petit) aperçu des futurs participants. Nous communiquerons désormais régulièrement sur notre site et nos réseaux sociaux sur quelques surprises qu’il ne faudra pas manquer : nous comptons donc sur vous pour noter la date et parler de l’événement autour de vous. Rendez-vous le 29 mai 2024 à 18 heures (heure française) pour la nouvelle conférence AG French Direct que vous pourrez suivre notre chaîne YouTube ainsi que sur Twitch, Facebook et d’autres liens que nous communiquerons plus tard.