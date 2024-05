Remedy et Tencent annulent le Projet Kestrel, un jeu multijoueur anciennement nommé Project Vanguard

Les licences déjà connues deviennent la priorité

On apprend la nouvelle aujourd’hui via le site officiel de Remedy, qui déclare que le studio et Tencent ont décidé de ne pas poursuivre l’avancée du développement du jeu multijoueur coopératif. Un projet qui avait déjà connu plusieurs problèmes, d’abord sous le nom de Project Vanguard.

Le titre devait initialement être un jeu free-to-play, avant que le modèle économique soit modifié pour adopter une approche plus classique avec un jeu dit « premium ». Il s’agissait ici d’une nouvelle licence pour Remedy, qui est donc mise à la poubelle pour se concentrer sur ses séries déjà existantes, comme Control et Alan Wake. Le PDG du studio, Tero Virtala, déclare :

« Le jeu au nom de code Kestrel s’est montré très prometteur, mais le projet en était encore à ses débuts. Nos autres projets ont bien progressé et passent aux prochaines étapes de développement, et leur apporter plus d’attention est plus bénéfique […] Je tiens à remercier notre équipe de développement sur Kestrel. Bien que nous ayons décidé d’interrompre le projet pour tirer le meilleur de Remedy, notre équipe a fait du bon travail et nous a fourni des enseignements précieux. Je tiens également à remercier Tencent pour leur partenariat jusqu’à présent. Ils ont été très professionnels et solidaires. »

L’équipe qui travaillait sur ce projet va maintenant être réaffectée aux autres projets du studio, en espérant que cela ne se traduise pas par de nombreux licenciements. Notons que Remedy a toujours un jeu coopératif dans les cartons avec Project Condor, qui est quant à lui un spin-off de Control. Se reposer sur des licences établies pour lancer un jeu multijoueur (qui est un genre auquel le studio est moins habitué) présente certainement moins de risques que ce Kestrel, qui ne savait visiblement pas trop dans quelle direction aller depuis quelques temps.