Super Mario Bros est le film le plus rentable de l’année 2023 avec plus de 550 millions de dollars de bénéfices

Mario fait mieux que Barbie ou Spider-Man

Avec Super Mario Bros, Nintendo et Illumination trônent tout en haut d’Hollywood en affichant les plus hauts revenus pour un film sorti en 2023, selon Deadline. Pour savoir cela, il faut prendre en compte le box-office à 1,361 milliards de dollars ainsi que toutes les recettes et les dépenses générées sur le film. Par exemple, en soustrayant les 100 millions de dollars qui représentent le coût de production de l’adaptation (partagé en deux entre Illumination et Nintendo), ou encore son budget marketing qui est estimé à 150 millions de dollars.

Via tout ce calcul, Deadline en arrive à la conclusion que le film Super Mario Bros a généré un profit de 559 millions de dollars, bien plus que les autres films sortis en 2023. Il devance ainsi le film Barbie avec Margot Robbie, ou encore Spider-Man: Across the Spider-Verse. C’est aussi le film le plus profitable pour Illumination puisqu’il bat le film Les Minions (et ses 502 millions de dollars), mais il faut aussi prendre en compte le fait que le studio se doit ici de partager ses profits avec Nintendo.

Avec un tel succès, pas étonnant de voir la suite être annoncée très rapidement car pour rappel, le film Super Mario Bros 2 sera diffusé au cinéma dès 2026.