Hades II : Il n’aura fallu qu’une journée pour que cet épisode double les chiffres du premier Hades sur Steam

Mélinoé vole la vedette à son frère

On ne connaît pas les premiers chiffres de ventes pour Hades II, mais on peut déjà estimer qu’il s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Le site SteamDB a montré que le jeu avait atteint hier un pic de 103 567 connexions simultanées, rien que sur la plateforme de Valve (le titre est aussi disponible sur l’Epic Games Store) et seulement une journée après sa sortie.

Une performance que l’on peut mieux saisir en se basant sur les chiffres du premier jeu. Hades a connu un succès tonitruant et il n’affiche pourtant qu’un pic à 37 749 connexions simultanées sur Steam. Le précédent jeu de Supergiant Games avait cependant tout à prouver à l’époque, et même lors de sa sortie, sa réussite a aussi été le fruit d’un bouche à oreille progressif. Ce qui n’encourage donc pas forcément un pic de connexion, mais un succès sur la durée.

Toujours est-il que Hades II dépasse sans problème le premier jeu et peut sans doute espérer faire encore plus de recettes, si les mises à jour de l’accès anticipé suivent bien et si la version 1.0 touche encore plus de monde.