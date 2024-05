Le prochain Battlefield dispose de la plus grande équipe de développement jamais mobilisée sur la licence

Plus de moyens que jamais sur la saga

Après avoir viré 5% de ses effectifs malgré une année fiscale avec des chiffres en hausse, Electronic Arts se félicite aujourd’hui d’avoir réuni la plus grande équipe pour travailler sur la licence Battlefield. C’est Andrew Wilson qui l’affirme à l’occasion du dernier compte-rendu financier de l’entreprise (relayé par VGC) :

« Il s’agit de la plus grande équipe Battlefield de l’histoire de la licence. Il y a quelques semaines, je rendais visite aux équipes et je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par ce qu’elles ont montré et par ce que nous avons pu jouer. »

Il n’a pas non plus hésité à sortir le discours habituel qui consiste à dire que ce prochain Battlefield sera « un jeu service formidable », mais pour ça, on attendra de voir. Pour ce qui est des équipes, la licence peut désormais compter sur le studio Criterion, mais aussi Ripple Effect et DICE. Motive Studios a récemment rejoint les rangs tandis qu’il continue de travailler sur le prochain jeu Iron Man. Il y aurait encore plus de monde si l’éditeur n’avait pas fermé le studio Ridgeline Games, mais Wilson s’est bien gardé de le dire lors de son discours.

Avec autant de personnes mobilisées, le prochain épisode aura une grosse pression sur les épaules. On ne devrait pas le découvrir tout de suite, si l’on se fie au calendrier d’EA qui prévoit seulement deux jeux non-annoncés pour cette année fiscale (sans compter les jeux de sports), et parmi les deux, un seul porte sur une licence propriétaire (et il s’agit de Dragon Age Dreadwolf).