La sociabilité chez les Orcs, ça se travaille

Don’t Kill Them All se présente comme un jeu de stratégie au tour par tour avec lequel on aurait mixé des éléments de gestion, le tout dans un cadre assez particulier. Ici, contrairement à beaucoup d’autres œuvres de fantasy, il ne faudra pas terrasser des Orcs mais bien les sauver, et surtout les remettre dans le droit chemin. En tant que demi-Orc elevé par des elfes, vous aurez pour but de faire en sorte que votre peuple oublie ses pulsions sanguinaires pour se bâtir un camp solide, avec de meilleures interactions sociales entre ses habitants.

Naturellement, tous les Orcs ne suivront pas cette idéologie et vont se rebeller, c’est pourquoi il faudra tout mettre en œuvre pour protéger les habitants et les ressources du camp dans des combats stratégiques. Il faudra aussi prendre part à des raides pour aller récolter des vivres, notamment en allant se frotter à d’autres monstres. Et vos soldats ne seront pas que des bourrins sur pattes, car ils auront également des émotions à bien gérer si vous souhaitez tirer le meilleur de leurs capacités. Ne pensez pas à emmener vos Orcs tristes sur le champ de bataille donc.

Don’t Kill Them All devrait sortir d’ici 2026 sur PC et consoles, même si ces dernières ne sont pas encore précisées. Une campagne Kickstarter vient d’être lancée et elle démarre plutôt bien. Et notre petit doigt nous dit que vous en entendrez parler à nouveau d’ici peu de temps.