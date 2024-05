Alone in the Dark passe à son meilleur prix, le jeu d’horreur est temporairement en promotion

Un très bon prix pour Alone in the Dark ?

Disponible depuis le mois de mars, Alone in the Dark version 2024 est un survival horror qui souhaite relancer la franchise vieille de plusieurs dizaines d’années. Un retour apprécié par une bonne franche de joueurs et de joueuses malgré quelques défauts. Ce qui en fait assurément un jeu où l’on hésite à passer à l’achat. Mais bonne nouvelle, il est actuellement en réduction.

Vendu au prix conseillé de 59.99€ à son lancement, Alone in the Dark est actuellement vendu à seulement 34.99€ sur Amazon, La Fnac et Micromania, aussi bien sur PS5 et Xbox Series. C’est actuellement son meilleur prix. Certes, il était possible de le trouver à moins des 60€ conseillés, que ce soit au lancement ou ces dernières semaines, avec un tarif qui oscillait vers les 45€. Mais c’est effectivement son tarif le plus bas depuis son lancement.

Alone in the Dark, un survival horror à l’ambiance réussie ?

Malgré ses imperfections, Alone in the Dark est important pour les fans : déjà parce qu’il signe le retour d’une licence malmenée au fil de ses réinterprétations avec plusieurs jeux très moyens. Mais aussi parce qu’il tente de belles choses, notamment dans son ambiance réussie, son Manoir Derceto visuellement accrocheur ou encore son OST absolument exceptionnelle. Le titre nous fait suivre Edward Carnby et Emily Hartwood qui vont devoir enquêter sur ce fameux Manoir. Et tout ne va pas se passer comme prévu…

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet d’Alone in the Dark. On vous explique ses qualités et ses faiblesses, ce qui pourrait vous aider à choisir ou non sur ce potentiel achat.