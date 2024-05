CD Projekt Red avait promis que le REDkit arriverait cette année, et il tiendra parole. Le studio a annoncé que cet ensemble d’outils sera disponible gratuitement pour tous les possesseurs du jeu dès le 21 mai prochain. Vous pourrez le récupérer sur Steam, Epic Games Store et GOG.

En téléchargeant le REDkit, vous aurez de nombreuses possibilités pour modder plus simplement The Witcher 3, avec un partage des créations qui sera aussi simplifié pour les utilisateurs qui n’ont pas forcément l’habitude d’installer des mods. Vous pourrez ainsi créer de nouveaux lieux, de nouveaux personnages, des quêtes inédites et bien plus encore tant que cela respecte les conditions fixées par CD Projekt Red.

Pour le moment, le REDkit est réservé au PC, mais qui sait, peut-être qu’avec le temps, le support des mods arrivera aussi d’une manière ou d’une autre sur consoles.

Mark your calendars — The Witcher 3 REDkit, an extensive mod editor based on the game’s engine, releases on May 21st, 2024! ⚙

It will be available for free for everyone who owns The Witcher 3: Wild Hunt on PC.

— The Witcher (@witchergame) May 7, 2024