PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Mai 2024

Après un FPS et un jeu Minecraft en avril, Sony vient de présenter ces nouveaux jeux à venir pour le PlayStation Plus Essential. Non pas trois mais quatre jeux cette fois-ci. Un petit bonus donc, avec une licence très connue, un jeu d’action que l’on vous recommande, un très bon Zelda-like. Voici une présentation des jeux PS Plus de mai 2024.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de mai 2024 ?

Voici les jeux que l’on pourra télécharger en mai pour le palier Essential :

Quand seront disponibles les jeux PS Plus de mai 2024 ? Vous pourrez les récupérer « gratuitement » ce mardi 7 mai 2024 dans la journée, directement sur la page des jeux ou via l’onglet dédié de votre console.

EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 est un jeu de sport et plus précisément de football développé par EA Vancouver avec le soutien d’EA Romania, et édité par Electronic Arts. Cet épisode marque la perte du nom FIFA par EA tout en conservant les licences des joueurs, clubs et championnats. L’éditeur nous promet encore plus de réalisme mais aussi une version Switch calquée sur les versions PS4 et Xbox One même si le crossplay ne sera pas permis sur la console de Nintendo. Crossplay qui reste d’ailleurs restreint à une même génération mais étend ses modes disponibles. Parmi les autres nouveautés, on note la possibilité de faire des équipes mixtes même dans le mode Ultimate Team, nouveau nom du FUT, et les cartes pourront même être améliorées. Cette année, le footballeur mis à l’honneur sur la couverture est Erding Haaland, la machine de Manchester City. – Lire le test de EA Sports FC 24.

Ghostrunner 2

Ghostrunner 2 est un jeu d’action futuriste développé par One More Level et édité par 505 Games. Il s’agit d’une suite au premier jeu, qui prend place 1 an après les événements connus et qui se situe dans un univers cyberpunk impitoyable où vous incarnez un Ghostrunner, un être augmenté doté de compétences surhumaines. Parcourez une métropole dystopique déchirée par la guerre, défiez des ennemis redoutables et utilisez votre agilité, votre réflexe et votre lame ultra-tranchante pour éliminer vos adversaires. Avec des visuels améliorés une bande-son synthwave et une histoire captivante, Ghostrunner 2 vous entraîne dans une expérience d’action effrénée où la précision et la rapidité sont essentielles pour survivre. Préparez-vous à devenir le dernier espoir de l’humanité dans cette suite. Lire le test de Ghostrunner 2.

Tunic

Avec une vue isométrique, Tunic s’inscrit dans la veine des jeux d’action-aventure où on contrôle un petit renard qui explorera le monde environnant contenant ruines effrayantes, créatures menaçantes mais aussi trésors et récompenses. La direction artistique du titre est alors plutôt épurée et arrive pour présenter un environnement vaste et plein de secrets. Lire le test de Tunic.

Destiny 2: Eclipse

L’une des dernières extensions de Destiny 2, idéal pour se mettre à jour avant la prochaine qui arrive en juin. Elle propose un nouveau Raid, un Pass Saisonnier et une nouvelle destination à Neptune.