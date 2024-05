Microsoft ferme les studios Tango Gameworks (Hi-Fi Rush), Arkane Austin et d’autres studios, le support de Redfall est terminé

4 studios disparaissent

C’est une décision qui est difficile à avaler dans un contexte où Microsoft est loin d’être une entreprise déficitaire, même si l’on ne prend en compte que la division Xbox. Alors que l’on attendait des bonnes nouvelles du côté de Hi-Fi Rush, avec notamment une potentielle version Switch, le constructeur a décidé de stopper net les frais et le financement de Tango Gameworks, le studio à qui l’on doit l’un des meilleurs jeux de 2023. Sans parler de Ghostwire Tokyo ou The Evil Within.

Et pas que Tango Gameworks. Ce sont au total 4 studios en provenance de Bethesda qui vont cesser d’exister, avec Arkane Austin, Alpha Dog Studios et Roundhouse Games. Dans le cas d’Arkane, l’équipe de Paris n’est heureusement pas touchée par cette fermeture et va pouvoir continuer son travail sur Marvel’s Blade. Pour Alpha Dog Studios, moins connu, il s’agissait du studio derrière le titre mobile Mighty Doom. Et enfin, Roundhouse disparait en tant que tel, mais son équipe est apparemment absorbée au sein de Zenimax Online Studios pour filer un coup de main sur The Elder Scrolls Online.

Le talent est peu de choses face à la consolidation

Voici le mail envoyé par Matt Booty, qui s’occupe des Xbox Game Studios :

« Aujourd’hui, je partage les changements que nous apportons à nos équipes Bethesda et ZeniMax. Ces changements reposent sur la priorité accordée aux titres à gros potentiel et sur un investissement supplémentaire dans notre portefolio de jeux à succès bien-aimés de Bethesda que vous avez appréciés pendant de nombreuses décennies. Pour doubler la mise sur ces licences et investir pour en créer de nouvelles, nous devons examiner l’ensemble de l’entreprise afin d’identifier les opportunités les mieux placées pour réussir. Cette redéfinition des priorités des titres et des ressources signifie que quelques équipes seront réalignées sur d’autres et que certains de nos collègues nous quitteront. »

Ce que l’on comprend avec ce mail, c’est que Bethesda va moins miser sur des jeux à plus petits budgets, et que l’avenir sera surtout centré sur Starfield, Fallout et The Elder Scrolls. Matt Booty mentionne bien des nouvelles licences, mais on peine à vraiment y croire.

Chez Arkane Austin, certaines personnes vont être réaffectées, comme chez Roundhouse Games, mais pour Tango Gameworks et Alpha Dog Studios, il est simplement mentionné que ces studios ferment. Si l’on sait que Hi-Fi Rush n’a pas été un succès commercial tonitruant (et encore, il était défendu par Aaron Greenberg), il était malgré l’un des fers de lance de la marque Xbox, tout en étant l’un des jeux choisis pour sortir sur d’autres plateformes afin de maximiser ses recettes. Sans parler qu’il s’agissait là d’un vrai vent de fraîcheur dans le catalogue et même dans l’industrie (pour un studio habitué aux AAA). Voir le studio fermer un an après avoir sorti un jeu aussi renommé et apprécié est assurément un crève-coeur.

Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de Take-Two avec Private Division, qui montre que peu importe si vous travaillez dans un studio ayant donné naissance à des titres renommés à travers toute l’industrie, vous êtes malgré tout une cible lorsqu’il s’agit de maximiser les profits.

Redfall stoppe les frais

Et que devient Redfall dans tout cela ? Bon, on vous l’accorde, c’est le dernier des soucis lorsque l’on voit plein de personnes talentueuses se retrouver sans emploi du jour au lendemain alors qu’ils font partie d’une entreprise multimilliardaire. Mais des informations sur le jeu de vampires ont été partagées dans la foulée de la fermeture d’Arkane Austin.

Drôle d’anniversaire pour le titre, qui a eu droit à un lancement catastrophique. Microsoft avait reconnu que tout ne s’était pas passé comme prévu mais il avait assuré ne pas laisser tomber le titre, afin d’en faire un pilier du Xbox Game Pass dans les prochaines années. Cela n’arrivera finalement pas, puisque les mises à jour promises pour Redfall sont tout simplement annulées.

Le jeu restera en ligne avec des serveurs qui seront encore présents jusqu’à nouvel ordre, mais n’attendez désormais plus les bonus et DLC promis par le passé. Celles et ceux qui ont acheté l’édition Bite Back pourront être remboursés. Pas pour le jeu complet, mais pour le surplus payé pour cette édition.

Nul doute que le prochain Xbox Games Showcase aura une saveur toute particulière, avec un arrière-goût amer malgré le line-up qui sera annoncé.