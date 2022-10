A Plague Tale: Innocence avait réussi à créer la surprise en 2019, en imposant Asobo Studio comme l’un des studios français les plus prometteurs. Fort de cette première expérience qui a eu droit à une réception critique dithyrambique, le studio s’est mis en tête de réaliser une suite encore plus ambitieuse, A Plague Tale: Requiem, qui est désormais disponible. Pour vous aider à découvrir toute l’aventure d’Amicia et de Hugo sans rester bloqué, nous vous avons préparé un guide complet sur A Plague Tale: Requiem, ainsi qu’une FAQ dans lequel on répond à toutes les questions les plus souvent posées.

Guide A Plague Tale Requiem

Dans cette section, vous retrouverez l’ensemble de nos articles concernant la soluce ou nos guides sur A Plague Tale: Requiem. Vous trouverez d’abord une soluce pour tous les chapitres du jeu, ainsi que nos guides concernant les divers collectibles à ramasser.

Histoire principale

Collectibles

FAQ A Plague Tale Requiem

Vous retrouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées à propos de A Plague Tale Requiem.

Qu’est-ce que A Plague Tale: Requiem ?

A Plague Tale: Requiem est un jeu d’action et d’aventure qui fait suite à A Plague Tale: Innocence. On retrouve Amicia et Hugo qui continuent leur périple en tentant de trouver un remède pour le jeune garçon. De nouvelles menaces vont se mettre en travers de leur route, au cours d’un périple encore plus sanglant que le premier.

Quand et où sort A Plague Tale: Requiem ?

A Plague Tale: Requiem est disponible depuis le 18 octobre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Notez que la version Switch est uniquement jouable en cloud.

A Plague Tale: Requiem est-il compris dans le Xbox Game Pass ?

Oui, dès son lancement, A Plague Tale: Requiem a été introduit dans le Xbox Game Pass.

Est-il nécessaire d’avoir joué à A Plague Tale: Innocence pour apprécier A Plague Tale: Requiem ?

Il est fortement recommandé d’avoir joué au premier épisode avant de se lancer dans cette suite. Etant donné que le jeu se repose beaucoup sur son histoire, comprendre d’où viennent les personnages et ce qu’ils ont vécu est une part essentielle de l’expérience de jeu. Mais le scénario de Requiem reste indépendante et se suffit à elle-même : vous pouvez donc commencer par la suite et tout de même comprendre son histoire. Cependant, nous vous conseillons tout de même de faire le premier jeu, afin de comprendre tous les enjeux et l’évolution des personnages

Qui compose les musiques de A Plague Tale: Requiem ?

Comme pour le premier épisode, on retrouve Olivier Derivière à la bande-son de A Plague Tale: Requiem.

A Plague Tale: Requiem dispose-t-il de voix françaises ?

Oui, A Plague Tale: Requiem est intégralement doublé et sous-titré en français.

A Plague Tale: Requiem possède-t-il une édition collector ?

Une édition collector de A Plague Tale: Requiem est bel et bien disponible à la vente, et contient les éléments suivants :

Une statue d’Amicia et Hugo de 21cm en résine

La broche de Hugo en forme de plume (en métal)

Un vinyle en 45 tours de l’OST du jeu toujours composé par Olivier de Rivière

3 lithographies du jeu en format A4

Le jeu A Plague Tale : Requiem sur la plateforme désirée avec une couverture alternative

Néanmoins, celle-ci n’est plus disponible en stock. Elle était uniquement vendu sur le Store de Focus Entertainment. On ne sait pas si elle sera à nouveau réapprovisionnée.

Quelles sont les configurations PC requises pour jouer à A Plague Tale: Requiem ?

Voici les configurations minimales et recommandées pour jouer à A Plague Tale: Requiem sur PC :

Configuration minimale (1080p / 30 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10 (20H1 64 bits)

Processeur : Intel Core i5-4690K (3.5 GHz) ou AMD FX-8300 (3.3 GHz)

Mémoire vive : 16 Go de mémoire

Graphiques : 4 Go, GeForce GTX 970 ou Radeon RX 590

DirectX : Version 12

Espace disque : 55 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée (1080p / 60 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10 (20H1 64 bits)

Processeur : Intel Core i7-8700K (3.7 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : 8 Go, GeForce RTX 3070 ou Radeon RX 6800 XT

DirectX : Version 12

Espace disque : 55 Go d’espace disque disponible

