Death Stranding 2 inaugure son lancement avec un Final Trailer spectaculaire, mais gare aux spoils

Bien que les détenteurs et détentrices de l’édition numérique Deluxe de Death Stranding 2: On the Beach arpentent son monde ouvert depuis le 24 juin, c’est aujourd’hui que sort officiellement la suite des aventures de Sam Porter Bridges. Et avec déjà pas mal de vidéos plus ou moins longues destinées à présenter et teaser cette suite, une ultime vidéo appelée « Final Trailer » a été mise en ligne pour célébrer son lancement. Les précédentes avaient déjà montré pas mal de choses, notamment sur le plan scénaristique, certes hors contexte. Mais là, Kojima Productions nous offre six minutes à soigneusement éviter si vous voulez ne pas être spoilés.