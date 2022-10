Votre sécurité n’étant plus certaine dans la ville après les événements du Chapitre 3, vous prévoyez de quitter les lieux. Mais pour cela, vous devez trouver un certain Joseph qui possède un bateau. Alors dans ce Chapitre 4 de A Plague Tale Requiem nommé Devoir d’une Protectrice, vous partez avec Lucas direction le port de la ville.

Atteindre le port

Une fois dehors, suivez Lucas en direction du port. Un couvre-feu est en vigueur en ville, il va falloir être discret pour progresser. Une fois près des quais, descendez l’escalier, grimpez sur une caisse et traversez la zone discrètement en vous faufilant dans les herbes jusqu’à atteindre une porte sur la droite de la zone.

Descendez l’escalier en colimaçon et suivez le couloir jusqu’à une grille en fer.

Trouver le bateau de l’Ordre

Une fois à l’air libre, avancez vers les bateaux. Prenez à droite pour trouver une nouvelle fleur, une Gentiane et des composants. Puis, dirigez-vous vers la gauche pour grimper sur une petite plateforme.

Des gardes sont présents, baissez-vous et progressez derrière les caisses jusqu’à passer dans une fente entre deux caisses. Puis, grimpez à l’échelle et poursuivez le chemin jusqu’à trouver une trappe au bout. Ouvrez-la et descendez avec Lucas.

Accroupissez-vous et repérez la porte. Inutile de vous y rendre, vous n’arriverez pas à l’ouvrir. Il va falloir passer discrètement ou alors abattre les gardes pour progresser. Si vous souhaitez rester discret, vous pouvez empruntez une fente dans un mur à gauche de votre position initiale pour ensuite distraire le garde le plus proche de l’escalier grâce à la boite métallique située juste à côté de la porte, tandis que l’autre garde effectue sa ronde dos à vous.

Une fois ceci fait, grimpez à l’escalier et rampez par la petite ouverture contre la barricade pour vous retrouver de l’autre côté. Descendez l’échelle, passez par-dessus la palissade et rejoignez la torche pour assister à un nouveau déferlement d’une tonne de rats infestés.

Les hommes se faisant engloutir sur les quais, vous pourrez avancer en lançant de l’Ignifer sur la poix répandue au sol et ainsi faire fuir les rats. Contournez la zone enflammée et rejoignez un braséro sur un chariot qu’il vous faudra allumer.

Avant de vous diriger vers la droite, allez à gauche pour trouver une échelle puis un établi d’amélioration. Revenez sur vos pas et allez vers la droite depuis votre position initiale.

Calez le chariot au plus loin que vous le pouvez et lancez un pot d’Ignifer sur le sol pour finir de traverser jusqu’au braséro. Puis, montez vers la partie suivante et faites tomber la viande au loin tout en éteignant la torche afin d’éloigner les rats et ainsi progresser vers la porte sur la gauche du bâtiment devant vous.

Traversez la marée de poix pour trouver le mécanisme de fabrication de cette substance collante à base de résine utilisée pour étanchéifier les coques de bateaux notamment. Alors que vous avancez vers le fond du bâtiment, une nuée de rat envahit la pièce vous empêchant de progresser.

Pour continuer, allez vers la grille située sur la droite du braséro et repérez l’anneau empêchant la porte de la pièce derrière la grille d’être ouverte et cassez-le. Puis, faites le tour pour entrer dans cette nouvelle pièce.

Vous trouverez notamment une manivelle permettant de faire avancer le tonneau de diluant vers le bassin de résine. Demandez à Lucas de grimper vers le tonneau puis tournez la manivelle pour faire avancer le tonneau afin qu’il monte sur la plateforme. Puis, relâchez et ressortez de la pièce pour vous rendre devant le bassin.

Lucas verse l’alcool sur la résine et c’est désormais à vous d’enflammer le liquide en utilisant un caillou recouvert d’Ignifer. Cela aura pour effet de repousser les rats sur une très grande surface autour du bassin, suffisamment pour vous permettre de progresser.

Lucas vous envoie le nécessaire à la fabrication de la poix que vous pouvez désormais équiper sur votre fronde ou vos pots Fabriquez-en en bonne quantité sans oublier de fabriquer de l’Ignifer si besoin puis lancez un pot de poix dans le petit bassin rond devant vous avant de l’enflammer.

Avancez et lancez immédiatement un caillou d’Ignifer sur le dernier bassin avant que la poix ne disparaisse et que les rats vous engloutissent. Rejoignez Lucas, montez les escaliers et ouvrez la porte à l’étage pour quitter le bâtiment.

Poursuivez votre route jusqu’à trouver une fente murale qu’il vous faudra traverser. Celle-ci vous mène sur un chantier naval où était fabriquée de la poix. Pour débuter, prenez à gauche et repérez la manivelle qui sert à faire reculer le réservoir de diluant.

Coopérer avec le soldat pour traverser le quai

Un garde vous accoste au loin vous signifiant qu’il est coincé et vous propose de collaborer pour traverser cette zone. Cassez l’anneau retenant la passerelle du garde et laissez-le lever la première barricade composée d’un bateau pour faire venir le réservoir d’alcool jusqu’à vous.

Puis, activez la manivelle avant de lancer un pot de poix dans le premier bassin. Restez sur la plateforme du diluant et demandez à Lucas de vous remonter grâce à la manivelle. Puis, une fois de l’autre côté de la barricade refermée, faites couler du diluant et mettez le feu au deuxième bassin.

Plus loin, utilisez la manivelle pour lever la deuxième barricade et demandez à Lucas de remonter le diluant jusqu’à vous avant que vous ne lâchiez votre manivelle. Grimpez sur la plateforme, faites couler du diluant et enflammez le bassin.

Vous pouvez traverser mais Lucas est toujours coincé de l’autre côté. Remontez au début de la plateforme et lancez un pot de poix pour intensifier le premier feu, puis faites de même sur le deuxième puit.

Là, changez de poste pour tourner la manivelle présente non loin et ainsi soulever le bateau gênant le passage pour permettre à Lucas de passer et rejoignez-le au bas des escaliers.

Là, le gardien qui vous a grandement aidé vous demandera de défaire la dernière palissade le bloquant. Libérez-le mais vous vous rendrez compte que le naturel reprend vite ses droits. Avant que l’homme ne vous atteigne, éteignez sa torche avec de l’Extinguis pour qu’il finisse dévoré par les rats puis courez vers l’escalier et ouvrez la porte menant à la suite du niveau. A noter que vous pouvez obtenir le trophée « Clémence » si vous décidez de lui laisser la vie sauve.

Nos héros débarquent devant le bateau de Joseph. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et vous appelez au loin l’homme parti sans vous. Il vous propose de vous retrouver au prochain ponton. Mais vous allez devoir traverser une zone gardée une tonne de gardes pour passer.

Avancez et profitez des flèches envoyées par l’homme pour passer les premières poches de résistance. Vous devriez arriver rapidement jusqu’à un énorme feu de corps sacrifiés où vous attendent énormément de gardes.

Nous vous recommandons une approche discrète. Au choix : passez par la charrette à droite pour vous faufiler et tuer le garder en hauteur qui vous attend un peu plus loin avant de progresser dans les herbes, ou passer par la gauche et contourner les premiers gardes.

Une fois au milieu de la zone, identifiez les zones contenant des rats afin de les diriger vers les gardes en éteignant leurs torches ou alors profitez qu’ils aient le dos tourné pour vous faufiler dans les herbes.

Eliminez-les discrètement si vous le pouvez mais cette zone peut-être traversée sans encombre si vous analysez bien les rondes de vos ennemis. Une fois de l’autre côté, repérez une porte sur le côté du bâtiment menant au ponton où vous attend Joseph.

Vous allez devoir aller chercher le reste du groupe. Mais c’est alors qu’une énorme invasion de rats provoque la fuite d’Amicia et de toute la ville. Vous allez devoir survivre en courant et en prenant les bonnes décisions de direction au bon moment.

Sprintez tout le long du trajet est la clé pour réussir cette étape. Tout d’abord, escaladez la palissade. La caméra s’inverse désormais. Courez vers l’avant en allant toujours tout droit jusqu’à ce qu’Amicia récupère temporairement ses esprits.

Sortez du bâtiment et admirez le désastre avant de devoir de nouveau entamer une course-poursuite .Au premier embranchement, prenez à gauche, descendez la pente puis lorsqu’Amicia fait demi-tour, tourner vers la gauche de l’écran.

Dans la dernière étape de votre course, suivez les toits qui s’effondrent sous votre passage jusqu’à rejoindre votre maison et Hugo mal en point. Amicia parvient à le calmer tandis que vous assistez à la fin prématurée de Vaudin.

Toute la famille décide enfin de rejoindre le bateau de Joseph. Pour cela, suivez la mère d’Amicia tout au long de la ville complètement dévastée par les rats jusqu’à atteindre le bateau. Un nouveau voyage attend nos amis dans le Chapitre V, Dans notre sillage.