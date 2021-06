A Plague Tale : Requiem

Suite du premier jeu A Plage Tale Innocence, cette séquelle permet de retrouver Amicia et Hugo un peu plus âgés qui devront encore faire face à de nouvelles menaces et défis. A Plague Tale Requiem permet bien évidemment de retrouver les rats et la peste si iconiques à la série et l'intrigue se déroule une nouvelle fois à l'intérieur du Royaume de France.