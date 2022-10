Accueil » Guides » Compléter l’herbier d’Hugo (fleurs et plumes) – A Plague Tale Requiem

Si terminer un jeu ne vous suffit pas et que vous voulez compléter vos trouvailles à 100%, A Plague Tale Requiem vous propose de trouver divers collectibles accessibles, répartis sur le terrain au sein des différents chapitres. Quelques-uns d’entre eux, les fleurs et les plumes, vous permettent de compléter l’herbier d’Hugo que vous pouvez regarder dans la catégorie Extra du menu principal. Suivez le guide pour tous les trouver.

Où trouver toutes les fleurs et plumes dans A Plague Tale Requiem ?

Pour compléter l’herbier d’Hugo, il vous faudra ramasser 12 éléments au sol dans l’ensemble des chapitres du jeu, 5 fleurs et 7 plumes. La plupart du temps, il vous suffira de fouiller le plus possible les environnements traversés pour les trouver. Au cas où il vous en manquerait après votre partie, suivez notre guide pour trouver leur localisation exacte. A noter que les éléments à trouver sont classés par ordre chronologique d’apparition dans le jeu.

Sagittaire à feuilles en flèche

Chapitre 2 : Nouveaux arrivants, section »Ignifer »

: Nouveaux arrivants, section »Ignifer » Localisation : vous trouverez cette fleur dans un potager à votre sortie du monte-charge.

Camomille

Chapitre 3 : Un fardeau de sang, section « Aux portes de la ville »

: Un fardeau de sang, section « Aux portes de la ville » Localisation : la fleur est suspendue à l’arbre au niveau de la maison de l’herboriste.

Gentiane

Chapitre 4 : Devoir d’une protectrice, section « Travail nocturne »

: Devoir d’une protectrice, section « Travail nocturne » Localisation : en sortant du petit tunnel menant au port, prenez à droite avant de rejoindre les quais pour trouver la fleur au fond du chemin.

Plume de Geai

Chapitre 6 : Tout laisser derrière, section « Vers la mer ».

: Tout laisser derrière, section « Vers la mer ». Localisation : après la course dans le champ avec Hugo, la plume se trouve au pied de l’arbre.

Plume de mouette rieuse

Chapitre 7 : Criminels, section « Arrivée à la plage »

Criminels, section « Arrivée à la plage » Localisation : sur la plage, derrière la cabane en bois. Passer par la fenêtre et aller au fond de l’impasse pour la trouver.

Plume de Milan noir

Chapitre 8 : Une mer de promesses, section « Les jours lumineux »

Une mer de promesses, section « Les jours lumineux » Localisation : près du marché, dans le coin supérieur gauche où s’attroupent des personnes. Repérez le grand arbre derrière et montez par la gauche pour trouver une plume de milan noir.

Plume de Chouette Effraie

Chapitre 9 : Contes et Révélations

Contes et Révélations Localisation : à la fin de la séquence d’infiltration pour vous rendre au sanctuaire, monter au sommet de la tour en ruine. Grimpez à la corniche, la plume se trouve au pied d’un arbre.

Plume de Corbeau

Chapitre 10 : Ligne de Sang

Ligne de Sang Localisation : après avoir défoncé la porte avec un chandelier pour rejoindre le fort, empruntez le chemin et tournez à gauche quand vous voyez l’établi. Descendez près d’un pont en pierre pour trouver la plume au bord de l’eau.

Plume de Chardonneret

Chapitre 11 : Le Berceau des Siècles

Le Berceau des Siècles Localisation : après avoir utilisé le premier feu grégeois, exploser un autre feu dans le coin nord-est de la pièce et passez dans l’ouverture murale pour trouver la plume.+

Plume d’Oie cendrée

Chapitre 13 : Plus Rien

Plus Rien Localisation : dans le village en ruine, lorsque vous trouvez un chariot à pousser, placez-le sur la gauche d’abord et grimpez sur le bâtiment et trouver la dernière plume vous permettant d’obtenir le trophée « Ornithologue« .

Œillet

Chapitre 16 : Roi Hugo

Roi Hugo Localisation : juste avant la zone finale, la fleur est posée au sol à côté de la porte. La ramasser vous permettra d’obtenir le trophée « Herboriste« .

Voilà, vous avez désormais en votre possession toutes les fleurs et plumes nécessaires pour compléter l’herbier d’Hugo. N’hésitez pas à parcourir le reste de la solution complète du jeu en vous rendant dans notre guide complet de A Plague Tale Requiem.