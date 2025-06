Le nouveau patch de Mario Kart World pour les parties en ligne ne plaît pas du tout

Lorsque vous jouez en local à Mario Kart World, vous êtes tout à fait libre de pouvoir effectuer la course que vous souhaitez. Lorsque vous jouez en ligne, c’est différent. Chaque nouvelle course doit être décidée via un système de votes, ou plutôt de hasard, puisque le jeu va vous proposer trois circuits au choix, et va ensuite choisir au hasard l’un des trois. Plus il y aura de monde qui aura sélectionné un circuit, plus le jeu aura de chance de sélectionner ledit circuit. Reste ensuite une quatrième option, qui est celle de s’en remettre à l’aléatoire, pour ne pas être restreint par les trois circuits présentés.

Une option très populaire, qui l’est désormais moins avec le patch 1.1.2 du jeu. Car dorénavant, selon les données recueillies par quelques joueurs et partagées sur les réseaux sociaux, cette option aléatoire va aussi pouvoir aller piocher dans les fameux circuits en ligne droite, au lieu de se restreindre aux circuits traditionnels en trois tours. Ces derniers peuvent aussi être sélectionnés, mais la communauté n’aime visiblement pas du tout savoir que les autres types de circuits peuvent maintenant entrer dans ce choix (étant donné qu’ils ne sont pas très appréciés en dehors de l’amusant mode Survie).

[Mario Kart World]The Random option can now also pick from the options you are given (i.e. courses with an intermission) in version 1.1.2.It *can* still choose to teleport everyone to a random course with 3 laps.Repost to fix an inaccuracy.

— OatmealDome 🏳️‍🌈 (@oatmealdome.bsky.social) 2025-06-26T02:11:10.7859075Z