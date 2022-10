Accueil » Guides » Chapitre XIII : Plus Rien – A Plague Tale Requiem

Après les événements traumatisants du Chapitre XII, La Vie que nous méritons, Amicia, Lucas et Hugo se sont retrouvés de nouveau sous la surface et vont devoir trouver un chemin vers le port pour enfin quitter La Cuna coûte que coûte, dans le Chapitre XIII, Plus Rien de A Plague Tale Requiem.

Trouver un chemin vers la surface

Lucas prend désormais le lead de votre périple après que ses deux amis soient tout simplement choqués par ce qu’il vient de se passer.

Suivez le jeune homme et passez douloureusement par-dessus l’étagère effondrée. Dans la pièce suivante, allez tout au fond à droite pour entrer dans une pièce éclairée et trouver un établi. Sachez qu’un gros coffre vous attend dans la pièce précédente, en passant derrière les toutes premières étagères de droite.

Continuez votre route et repérez un point de passage en hauteur. Pour tenter d’y aller, repérez un trou dans la grille de droite lorsque vous rentrez dans la pièce et cassez l’anneau retenant la porte adjacente. Entrez et prenez le petit couloir pour tirer l’étagère afin de vous libérer un passage de l’autre côté.

Sortez en faisant le tour puis passez de l’autre côté. Vous trouverez à droite un Souvenir, « Un gâchis ». Puis, revenez sur vos pas pour rejoindre un point d’ancrage. Tirez une flèche sur la boite roulante plus haut pour la faire tomber jusqu’à la zone visée.

Nul moyen de monter dessus ou de la tirer, vous décidez de la pousser avec Lucas provoquant un effondrement d’une partie du reste de cette grotte. Vous débarquez dans le plus gros nid de rat jamais croisé jusqu’à présent.

Traverser le nid de rats

Cette traversée sera impressionnante à voir et à vivre mais pas du tout difficile en terme de gameplay. Suivez le chemin dessiné par votre avancée parmi les rats grâce à la torche allumée trouvée.

Pour survivre, il va falloir éviter au maximum les cocons de rats sur la route qui peuvent aussi éclore ou encore émettre une sorte de gaz toxique qu’il faudra éviter à tout prix. Rejoignez la sortie de la zone par la partie éclairée au loin pour tomber sur un gargantuesque cocon de rats.

Amicia n’était pas très contente de ce que La Macula provoque comme effets sur son jeune frère qui ne veut plus la suivre, celle-ci s’énerve et provoque ainsi la fissure du cocon de rats qui vont littéralement pleuvoir sur nos héros.

S’en suit une nouvelle course-poursuite dans les entrailles de l’île où il vous faudra éviter de se faire dévorer. Courez en sprintant tout le long jusqu’à atteindre une zone éclairée par des flammes. Reprenez votre souffle puis continuez votre route vers le port maintenant que vous êtes revenus à la surface.

Atteindre le port

Au bord d’un précipice occupé par les rats, Hugo de retour parmi nous utilise ses pouvoirs pour les chasser. Cette zone est occupée par des soldats. Baissez-vous et progressez de hautes herbes en hautes herbes. Nous vous recommandons par exemple de monter si c’est possible au début de la zone pour avancer par en haut.

Vous pouvez aussi éliminer vos ennemis un à un comme d’habitude, le but étant de rejoindre une zone demander d’utiliser votre arbalète et un point d’ancrage pour ouvrir une porte verrouillée.

Une fois de l’autre côté, vous apprenez qu’Arnaud n’est finalement pas encore mort et qu’il sera exécuté d’un instant à l’autre sur la place principale. Après les insistances de Hugo pour le sauver, Amicia accepte et se dirige désormais vers la place centrale.

La zone ouverte se situant juste après permet diverses approches, nous vous en proposons une qui fonctionne avec de l’infiltration. Eteignez la torche du premier ennemi grâce à l’Extinguis puis progressez par le bâtiment sur la gauche pour ressortir de l’autre côté.

Montez à l’escalier devant vous puis redescendez. Faites diversion au garde se trouvant ici puis avancez jusqu’à trouver une corniche avec de l’herbe juste après. Progressez ensuite d’herbes en herbes en prenant garde aux soldats jusqu’à ce que vous arrivez dans la zone du clocher effondré.

Là, patientez dans les herbes jusqu’à ce que les deux soldats aient le dos tourné et passez par le bâtiment effondré. Passez sous les planches puis suivez les bâtiments avant de descendre un peu plus loin.

Sur votre droite, entrez par la fenêtre et allez tout droit pour ressortir par les toits. Là, suivez le chemin pour descendre et progressez jusqu’à atteindre un chariot roulant qu’il vous faudra placer près d’une corniche surmontant des plantes grimpantes. Trouvez le moyen de descendre un peu plus loin pour vous retrouver sur la place centrale.

Libérer Arnaud

Descendez pour déclencher le combat en lançant par exemple de l’Ignifer sur la poix au sol autour des soldats. Un long combat s’annonce. Préservez vos carreaux pour les ennemis les plus lourds afin de fragiliser leurs armures.

Eliminez dès que vous le pouvez les ennemis sans protection d’un caillou dans la tête et enflammez la poix au sol ou envoyez de la poix enflammée pour vous aider. Des carreaux apparaissent régulièrement dans la zone, restez en constant mouvement pour ne pas vous retrouver bloqués et ne marchez surtout pas dans les flaques de poix pour ne pas être ralentis.

Une fois le combat terminé, allez libérer Arnaud qui vous remercie de votre geste et qui s’excuse de vos avoir « trahis » plus tôt. Vous rejoignez enfin le bateau préparé par Sophia direction les montagnes pour vous mettre en sécurité, dans le Chapitre XIV, Soigner nos plaies.