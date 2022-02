A Plague Tale : Requiem dévoile sa grosse édition collector

Après avoir montré un trailer impressionnant aux Game Awards, A Plague Tale : Requiem reste dans des proportions similaires en matière d’effet d’annonce avec une édition collector qui fera sans doute des envieux. Attention, toutefois car il y a un gros hic.

Un collector bien garni

Focus Entertainment et le studio Asobo viennent d’annoncer une édition collector pour A Plague Tale : Requiem, cependant sachez qu’elle est exclusive à la boutique Focus Entertainment Store. Elle est en outre proposée uniquement aux versions PC (via Steam), PS5 et Xbox Series. Le prix est fixé à 189.99€, et au niveau du contenu nous aurons :

Une statue d’Amicia et Hugo de 21cm en résine

La broche de Hugo en forme de plume (en métal)

Un vinyle en 45 tours de l’OST du jeu toujours composé par Olivier de Rivière

3 lithographies du jeu en format A4

Le jeu A Plague Tale : Requiem sur la plateforme désirée avec une couverture alternative (une clé pour la version steam)

Si vous faites l’acquisition de cette édition collector, vous bénéficierez en plus du « pack protecteur » qui offre des cosmétiques et des ressources pour le craft.

A Plague Tale : Requiem sera disponible en 2022 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, et en version Cloud sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass sur consoles, PC et Cloud. On attend d’ailleurs toujours une date de sortie.