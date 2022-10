Adeptes de chasses aux trésors ou atteints de collectionnite aigüe ? Nous vous proposons un guide pour satisfaire votre curiosité et ainsi retrouver tous les collectibles de A Plague Tale Requiem. Dans cet article, nous vous indiquons la marche à suivre et les endroits à fouiller pour trouver tous les Souvenirs de nos deux héros Amicia et Hugo.

Où trouver tous les Souvenirs dans A Plague Tale Requiem ?

Le jeu total contient pas moins de 21 Souvenirs à trouver, répartis dans les 17 chapitres composant l’aventure. Suivez notre guide pour trouver tous les Souvenirs du jeu, classés selon l’ordre que l’on peut retrouver dans le menu du jeu :

Meilleur joueur

Chapitre 2 : Nouveaux arrivants

: Nouveaux arrivants Localisation : sur le marché, tourner à droite au stand du poissonnier et jouer au jeu de destruction.

Soyez en paix

Chapitre 2 : Nouveaux arrivants

Nouveaux arrivants Localisation : à l’étage après la zone de combat menant à la tour au loin, prenez l’escalier de droite pour trouver une femme agonisant sur le sol et parlez-lui.

Une tombe

Chapitre 3 : Un fardeau de sang

Un fardeau de sang Localisation : après votre sortie des enceintes de la ville, ouvrez le portillon de la maison située à droite de celle contenant le premier établi du jeu, en contournant le jardin pour voir l’anneau métallique à viser, puis interagissez avec la tombe dans le jardin ouvert.

Notre foyer

Chapitre 3 : Un fardeau de sang

Un fardeau de sang Localisation : dans la réserve dans laquelle vous arrivez après votre évasion, libérez l’anneau se trouvant à votre droite lorsque vous activez la manivelle pour faire descendre la baliste. Descendez et faites le tour pour trouver une carte de la Guyenne.

Trésor en soie

Chapitre 4 : Devoir d’une protectrice

Devoir d’une protectrice Localisation : sur le port, repérez la trappe mais ne descendez pas. Regardez vers la droite pour voir un trou dans les planches et accroupissez-vous. Puis tirez le chariot pour grimper de l’autre côté. Approchez-vous des rouleaux de soie et interagissez avec.

Un grain de sable

Chapitre 4 : Devoir d’une protectrice

Devoir d’une protectrice Localisation : Après que Lucas fasse remarquer à Amicia le mur de fortune construit dans le port, ne descendez pas tout de suite par la trappe. Passez plutôt dans le trou au fond à droite en vous accroupissant puis poussez le chariot pour grimper. Vous trouverez alors des rouleaux de soie qui débloqueront ce souvenir.

Le brame du cerf

Chapitre 5 : Dans notre sillage

Dans notre sillage Localisation : quand vous êtes dans la forêt au tout début du niveau, prenez le chemin de droite dès que possible et poursuivez jusqu’à trouver la zone du souvenir.

Huuuugoooo !

Chapitre 5 : Dans notre sillage

Dans notre sillage Localisation : avant de quitter le site de construction, regardez en hauteur et tirez avec votre fronde sur l’anneau pour faire descendre une échelle. Grimpez tout au haut de la falaise en compagnie de Lucas et approchez-vous du bord pour appeler Hugo.

Imagine que tu voles

Chapitre 6 : Tout laisser derrière

Tout laisser derrière Localisation : dans le camp de pèlerins, tournez à gauche entre les tentes blanches là où se trouve un homme appuyé contre un arbre puis suivez le chemin jusqu’à une balançoire.

Quelle couleur tu veux ?

Chapitre 6 : Tout laisser derrière

Tout laisser derrière Localisation : après avoir utilisé les rats avec Hugo, traversez le bâtiment et montez à l’échelle. Descendez dans la pièce adjacente et approchez-vous des rubans colorés pour changer le vôtre souillé.

Le Survivant

Chapitre 7 : Criminels

Criminels Localisation : après avoir traversé la grotte en compagnie de Arnaud, repérez l’épave de bateau sur la gauche de la nouvelle plage. Retournez-vous puis montez sur la falaise et avancez jusqu’au mât du bateau.

Les premiers Hommes

Chapitre 7 : Criminels

Criminels Localisation : sur la plage dans la partie infiltration avec Arnaud, une fois la fente murale passée, retournez-vous et montez avant de s’enfoncer dans la roche pour trouver une peinture murale.

Lucinda la silencieuse

Chapitre 8 : Une mer de promesses

Une mer de promesses Localisation : sur le marché, prenez une ruelle à droite pour trouver des chèvres. Caressez-les pour déclencher le trophée.

Couronne de fleur

Chapitre 8 : Une mer de promesses

Une mer de promesses Localisation : en vous rendant à la procession, repérez une petite place marchande à gauche en contrebas. Trouvez le mini-jeu et remportez tous les points pour débloquer le trophée « Lancer parfait » également.

Mille ans de plus

Chapitre 9 : Contes et Révélations

Contes et Révélations Localisation : sur le chemin qui descend du château, après le premier oiseau en pierre, repérez les maisons plus loin et allez voir derrière celles-ci près de la rivière pour trouver un gros arbre.

Bel hurlement

Chapitre 9 : Contes et Révélations

Contes et Révélations Localisation : en allant vers Las Madres, après le pont, repérez une tour à gauche puis ouvrez la porte via la fenêtre vous permettant de casser un anneau. Montez tout en haut pour crier avec Sophia et Hugo.

Tramontane

Chapitre 9 : Contes et Révélations

Contes et Révélations Localisation : sauver la chèvre prisonnière. Pour cela, enflammez les herbes derrière la zone pour permettre à Hugo de passer et ainsi ouvrir la porte.

Une poupée

Chapitre 10 : Ligne de sang

Ligne de sang Localisation : après les exploits de Hugo, parlez à Sophia pour vous excuser et entrez dans le bâtiment. Allez à gauche et tirez sur la caisse au fond pour pouvoir monter et ainsi atteindre une poupée accrochée à un arbre.

Le Château d’Ombrage

Chapitre 11 : Le Berceau des Siècles

Le Berceau des Siècles Localisation : au niveau du pont avec les braséros à pousser, allez vers le coin supérieur droit et lancez un pot d’Ignifer au sol ou alors utilisez de la poix pour intensifier les flammes du braséro afin de descendre en contrebas où se trouve une table avec des cartes puis remontez en prenant garde aux rats.

Ses jouets…

Chapitre 11 : Le Berceau des Siècles

Le Berceau des Siècles Localisation : dans la zone de la porte renforcée, trouvez un trou dans un mur et faufilez-vous pour trouver une zone qui aurait pu être occupée par le porteur.

Un gâchis

Chapitre 13 : Plus rien

Plus rien Localisation : bloqués car cherchant un passage en hauteur, avant d’atteindre le point d’ancrage, allez à droite et passez dans la petite pièce cachée.

Vous voici en possession de tous les souvenirs du jeu. Parallèlement, vous débloquez le trophée « Souvenirs éternels ». Pour d’autres aides sur A Plague Tale Requiem, n’hésitez pas à parcourir nos guides dont la solution complète du jeu.